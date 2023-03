BBC – Visul măreț al lui Gheorghe Hagi: Vrea să construiască o generație care să se lupte pentru Cupa Mondială

România nu s-a mai calificat la o Cupă Mondială din 1998 și a ajuns la Campionatul European doar de două ori din 2000 încoace, nereușind să treacă de faza grupelor. Naționala noastră speră să se califice la Euro 2024 cu 2 meciuri împotriva Andorrei și Belarus, în această lună, notează BBC.

Gheorghe Hagi, care a luminat parcursul României până în sferturile de finală ale Cupei Mondiale din 1994 și care este considerat cel mai bun jucător al României din toate timpurile, are misiunea de a modifica soarta României la fotbal.

„Hagi președinte” a fost scandat de sute de mii de oameni acasă, când România a învins Columbia, gazdele SUA și Argentina în drumul lor spre sferturile de finală ale Cupei Mondiale din 1994. A urmat o înfrângere la penalty-uri în fața Suediei, dar valul de dragoste fără precedent față de eroul fotbalului a pierdut puțin din elan.

Doi ani mai târziu, deși Hagi nu a candidat la alegerile prezidențiale din România din 1996, oamenii au votat pentru el. I-au scris numele de mână, iar mijlocașul a obținut câteva mii de voturi, mai multe decât unii dintre candidații oficiali.

De-a lungul unei cariere profesionale de 29 de ani, care s-a încheiat la Galatasaray în 2001, Hagi a jucat pentru Real Madrid și Barcelona și de 124 de ori pentru țara sa, marcând un record comun de 35 de goluri.

L-au numit „Maradona al Carpaților”. S-a clasat pe locul al patrulea la Balonul de Aur în 1994, iar Pele l-a inclus în 2004 într-un top de 125 de cei mai buni jucători în viață.

Hagi s-a orientat către antrenorat la câteva luni după ce s-a retras din fotbalul profesionist. Primul său loc de muncă? Echipa națională a României.

Pentru „Rege”, așa cum este cunoscut în România, a fost un început greu. Echipa sa a pierdut în fața Sloveniei în barajul de calificare la Cupa Mondială și a ratat calificarea la turneu pentru prima dată din 1986.

Când juca, Hagi putea decide totul de unul singur, printr-un șut neașteptat, un dribling laborios sau o pasă de gol.

„Aveam personalitate, aveam un control bun al mingii și eram rapid. Am crescut cu echipa Olandei în anii ’70, cu fotbalul total. Johan Cruyff era idolul meu. Am purtat numărul 10 în majoritatea timpului și știam ce înseamnă asta: să creez un gol sau să înscriu”, a spus Hagi.

„Am purtat tricoul cu numărul 10 pentru Real Madrid și Barcelona, două dintre cele mai bune echipe din lume. Ambiția mea a fost întotdeauna să fiu cel mai bun – aceasta a fost cea mai mare motivație a mea”, a continuat „Regele”.

În ceea ce privește antrenoratul, lucrurile păreau mai dificile pentru el. Lucrurile nu au funcționat atât de strălucit la început – dar imaginea este diferită acum.

Acum, la 58 de ani, este proprietarul și antrenorul principal al Farul Constanța, actualul lider al primei ligi din România. După ce a lucrat la Galatasaray, Bursaspor și Steaua București, în 2009 s-a întors în orașul său natal, Constanța, de pe coasta Mării Negre, cu o ambiție îndrăzneață.

A înființat o academie de la zero, investind o parte din averea proprie și împrumutând restul pentru a susține proiectul. Mai mult de 10 milioane de lire sterline au fost investiți pentru a-și alimenta visul: crearea unei generații care să ajute România în lupta pentru Cupa Mondiale.

Hagi încă se mai distrează în timpul antrenamentelor cu abilitățile sale de dribling, cu lecțiile de măiestrie în materie de lovituri libere și cu abilitățile sale de pase.

Când a început academia, s-au înscris peste 200 de copii din toată țara. Au fost aleși aproximativ 100.

Academia a preluat un club din liga a treia, Viitorul Constanța, și a obținut rapid promovări consecutive în prima ligă. În 2017 s-a întâmplat ceva aproape de neconceput – echipa lui Hagi a câștigat titlul de campioană a României, iar doi ani mai târziu a urmat un succes în cupă. În 2021, clubul a fuzionat cu Farul Constanța, un club foarte bine susținut.

O mare parte din banii pe care Hagi i-a câștigat ca jucător sunt acum investiți în clubul său. Farul este una dintre cele mai tinere echipe din Europa, filozofia clubului fiind centrată pe dezvoltarea tinerilor. Recent, Hagi i-a oferit unui copil de 14 ani debutul în prima ligă.

Hagi încă este „Regele” fotbalului

De-a lungul anilor, adolescenții care au impresionat au plecat în străinătate, ajungând la Ajax, Fiorentina, Brighton și Rangers. Aproape jumătate din cea mai recentă echipă a României are un trecut în echipa lui Hagi, în timp ce procentele din naționalele de tineret sunt și mai impresionante.

Unul dintre cei care au urcat în ierarhia academiei este fiul lui Hagi, Ianis. Jucătorul de 24 de ani se află acum la Rangers, după ce a jucat la Fiorentina și Genk.

„Un jucător bun își poate face treaba oriunde. Liga nu contează. Ianis a câștigat premiul pentru cel mai bun tânăr jucător al lui Rangers înainte de accidentarea sa la ligamente (în ianuarie 2022), așa că s-a adaptat destul de bine. Ghinion cu accidentarea lui. Dacă eu nu am ajuns niciodată să joc în Anglia, poate că el o va face – de ce nu?,” spune Hagi.

„Am avut două oportunități de a juca în Premier League și îmi pare rău că în cele din urmă le-am ratat pe amândouă. Este o țară care îmi place și pe care o respect. Sunt sigur că fanilor le-ar fi plăcut stilul meu”, continuă „Regele”.

Tottenham și Newcastle au încercat să-l aducă pe Hagi în anii 1990. Cruyff și Barcelona i-au stat în cale în 1994. Apoi, Galatasaray i-a ofeirt un mare proiect european aproape de casă, doi ani mai târziu.

„L-am iubit pe Kevin Keegan când eram copil – era unul dintre idolii mei – așa că mi-ar fi plăcut să joc sub comanda lui la Newcastle. Dar când Cruyff te sună în persoană și îți cere să mergi cu el la Barcelona, e greu să reziști. Mi-a spus că sunt numărul 10 preferat al lui”, spune Hagi.

„Apoi am optat pentru Galatasaray. Ei voiau să construiască o echipă care să se lupte pentru succesul continental. De asemenea, erau mai aproape de România, iar eu am vrut mereu să mă întorc acasă după ce termin cu fotbalul. Am scris o carte. Am vorbit despre tacticile mele, despre filozofia mea, despre cum văd eu fotbalul. Trebuie să începi cu lucrurile de bază, să faci mai întâi lucrurile simple, apoi să mergi pas cu pas spre cele mai complicate. Motto-ul meu este: ‘M-am născut pentru a câștiga, nu doar pentru a exista’. Așa că încerc să aplic asta în tot ceea ce fac și vreau să-i inspir pe cei cu care lucrez să facă la fel,” a continuat Hagi.

„Cruyff este sursa mea de inspirație. Felul în care făcea lucrurile era pur și simplu uimitor. Am învățat atât de multe de la el, din metodele și ideile sale”, a mai spus Gică Hagi.

Academia lui Hagi își propune să promoveze cel puțin doi jucători la prima echipă în fiecare sezon. Managerului nu-i pasă de vârsta celor pe care îi antrenează.

„Am avut norocul de a avea profesori buni care mi-au accelerat progresul. Asta vreau să fac și eu. Toată această academie este modul meu de a oferi înapoi fotbalului, pentru că m-am simțit mereu îndatorat”, adaugă el.

„M-am întors la Constanța pentru că este locul unde m-am născut. Lucrez pentru a crea campioni. Vreau să creez campioni mondiali. Eu cred în asta. Cred în munca pe care o fac și în talentul jucătorilor români!”, a conchis Hagi.

