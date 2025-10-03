Barcelona, regina lumii în handbal! Catalanii au câștigat pentru a șasea oară Campionatul Mondial al Cluburilor

Finala cu Veszprem a fost decisă după prelungiri, scor 31-30, într-un meci dramatic disputat în Egipt.

Echipa de handbal masculin a Barcelonei a devenit joi, 2 octombrie, pentru a șasea oară câștigătoare a Campionatului Mondial al Cluburilor, după o finală spectaculoasă contra ungurilor de la Veszprem. Partida, disputată în Noua Capitală Administrativă din Egipt, a avut nevoie de prelungiri pentru a decide învingătoarea, scor final 31-30.

Turneul a reunit în perioada 26 septembrie – 2 octombrie nouă echipe de pe patru continente: Veszprem (Ungaria), Al Ahly și Zamalek (Egipt), Sharjah (Emiratele Arabe Unite), Sydney University (Australia), California Eagles (SUA), Handebol Taubate (Brazilia), SC Magdeburg (Germania) și FC Barcelona (Spania).

Cele trei grupe au fost câștigate de SC Magdeburg (campioana Europei), Veszprem (deținătoarea titlului mondial) și FC Barcelona (beneficiară a unui wild-card). Ultimul loc din semifinale a revenit lui Al Ahly, cea mai bună echipă de pe locul secund.

În semifinale, Veszprem a reușit să învingă Magdeburg cu 23-20, iar Barcelona a trecut de Al Ahly cu 26-21. Finala mică a fost adjudecată fără emoții de campioana Ligii Campionilor, SC Magdeburg, 32-23 cu echipa egipteană.

Finală dramatică între Barcelona și Veszprem

În fața a 4000 de spectatori, duelul european a oferit handbal de cel mai înalt nivel. La pauză, catalanii aveau un avantaj minim, 13-12, iar la finalul timpului regulamentar scorul era egal, 21-21.

Prelungirile au continuat în același ritm intens, însă experiența Barcelonei a făcut diferența. Ibericii s-au impus la limită, 31-30, cucerind al șaselea lor titlu în această competiție, după cele obținute în 2013, 2014, 2017, 2018 și 2019.

Pentru Barcelona s-au remarcat Aleix Gomez Abello (6 goluri), Ian Barrufet (5 goluri), Dika Mem (4 goluri) și Timothey N’Guessan (4 goluri). De partea cealaltă, Veszprem a avut în prim-plan jucători de top precum Christian Descat (8 goluri), Ivan Martinovic (6 goluri), Nedim Remili (6 goluri) și Gasper Marguc (4 goluri).

Succesul confirmă statutul Barcelonei drept cel mai titrat club din istoria competiției, consolidându-și dominația la nivel mondial în handbalul masculin.

