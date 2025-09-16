Barcelona pierde temporar un talent de 17 ani din La Masia: portarul Iker Rodriguez, operat la umăr

Academia Barcelonei suferă o lovitură importantă. Iker Rodriguez, considerat unul dintre cei mai promițători portari ai generației sale, a fost nevoit să treacă printr-o intervenție chirurgicală la umărul stâng, ceea ce îi va încetini ascensiunea către prima echipă.

Probleme pentru Iker Rodriguez, operat la umăr

Problemele medicale l-au împiedicat pe tânărul de 17 ani să evolueze la capacitate maximă încă din finalul sezonului trecut. La sfârșitul lunii august, stafful medical a decis că operația reprezintă cea mai bună soluție, urmând ca perioada de recuperare să depindă strict de evoluția sa post-operatorie.

Rodriguez, născut la Sabadell, făcea parte din lotul Juvenil A al lui Pol Planas și era văzut drept principal candidat pentru postul de titular în acest sezon. În plus, era luat în calcul și pentru Barça Atlètic, unde ar fi concurat cu Diego Kochen și Eder Aller.

Tânărul portar se bucură de aprecierea lui Hansi Flick și a staffului său tehnic, după ce a participat la mai multe antrenamente cu prima echipă sezonul trecut. Accidentarea explică și absența lui Rodriguez de pe lista B a Barcelonei pentru Liga Campionilor, deși va putea fi adăugat ulterior, odată ce revine la antrenamente.

Deși va rata o parte dintre competițiile majore ale sezonului, Rodriguez își propune să revină în forță în campania 2025–2026, cu obiectivul de a confirma statutul de viitor portar al primei echipe și de a continua să impresioneze prin calitate, disciplină și atitudine.

