Chivu ia în calcul schimbarea portarului la Inter după prestația slabă a lui Sommer în meciul cu Juventus

Antrenorul principal al lui Inter Milano, Cristian Chivu, se confruntă cu o dilemă de selecție înaintea următorului meci, pe fondul prestației slabe a portarului Yann Sommer. Sommer a încasat patru goluri din tot atâtea șuturi pe poartă în victoria categorică a lui Juventus din weekend, iar Chivu analizează posibilitatea de a-i oferi șansa spaniolului Josep Martinez.

Nicio poziție nu mai este intangibilă

După meciul Derby d’Italia, devine clar că la Inter nu mai există jucători „intangibili”. În același joc, Federico Dimarco a început de pe bancă, Lautaro Martinez a evoluat doar 45 de minute, iar Nicolo Barella a fost și el schimbat. Această tendință de rotire a titularilor îl pune pe Chivu în postura de a lua o decizie importantă la nivelul porții, cu Martinez pregătit să primească ocazia.

CITEȘTE ȘI – Panică la Craiova! Mirel Rădoi a suferit o criză hipertensivă după victoria cu Farul

Josep Martinez, oportunitate pe măsură

Portarul spaniol Josep Martinez, transferat de la Genoa anul trecut pentru aproximativ 13,5 milioane de euro plus 1,5 milioane în bonusuri, a jucat doar 10 meciuri pentru nerazzurri, Sommer menținându-și poziția de titular. Totuși, la 36 de ani și cu reflexele mai lente, Sommer începe să resimtă efectele vârstei, iar contractul său expiră vara viitoare. Inter ar putea începe astfel să folosească mai des portarul spaniol, mai ales în perspectiva meciului din această săptămână împotriva lui Ajax, în optimile Champions League, după înfrângerea în finala de anul trecut cu PSG.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.