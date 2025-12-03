Barcelona, în alertă! Dani Olmo ar putea lipsi până în 2026 după o posibilă dislocare de umăr

FC Barcelona se confruntă cu un nou posibil dezastru medical. Dani Olmo, mijlocașul ofensiv al catalanilor, riscă să fie indisponibil până în ianuarie 2026 după ce a suferit o accidentare serioasă în victoria de marți cu 2-1 împotriva lui Atletico Madrid.

Dani Olmo a înscris golul care a adus Barcelona în avantaj, însă bucuria a fost de scurtă durată: imediat după reușită, spaniolul a căzut într-un duel și a aterizat prost pe umăr. Jucătorul a părăsit terenul vizibil afectat, strângându-și zona afectată în timp ce stafful medical îl însoțea spre margine.

Primele informații, publicate de Mundo Deportivo și Diario Sport, sugerează că Barcelona se teme de o dislocare de umăr, aceeași accidentare gravă pe care Olmo a suferit-o și în perioada petrecută la RB Leipzig — atunci necesitând intervenție chirurgicală.

Antrenorul Hansi Flick a confirmat după meci că Olmo va fi supus unor teste suplimentare, însă atmosfera în vestiar este una sumbră, tehnicianul pregătindu-se deja pentru ce e mai rău. Dacă diagnosticul se confirmă, Barcelona pierde încă un titular pentru finalul anului, într-un moment în care lotul este deja slăbit de accidentări.

Finalul lui 2025 se anunță complicat pentru catalani, care mai au de disputat dueluri în La Liga cu Real Betis, Osasuna și Villarreal, dar și un meci important cu Eintracht Frankfurt în Champions League.

