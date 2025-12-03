9.1 C
Despărțire inevitabilă la Craiova! Titularul din sezonul trecut nu va continua în Bănie

FotbalȘtirile zilei
Actualizat:
universitatea cluj v universitatea craiova romanian superliga
Luis Javier Paradela Diaz and Mihaita Alexandru Chipciu are in action during the match between Universitatea Cluj and Universitatea Craiova at Cluj Arena Stadium in Cluj, Romania, on September 22, 2024 (Photo by Flaviu Buboi/NurPhoto via Getty Images).

Universitatea Craiova va renunța în iarnă la atacantul cubanez Luis Paradela.

Universitatea Craiova se pregătește pentru prima plecare oficială din mercato-ul de iarnă, iar numele vizat este Luis Paradela, atacantul de 28 de ani aflat în ultimele luni de contract. Deși cubanezul revenise în lot după lunga accidentare suferită în sezonul precedent, evoluțiile sale din acest an au fost puține, iar clubul a decis să nu mai continue colaborarea.

Paradela se află la al doilea împrumut consecutiv în Bănie, însă actuala stagiune a fost una aproape inexistentă pentru el din punct de vedere sportiv. Revenit pe gazon abia în derby-ul cu FCSB din octombrie, după 255 de zile de absență cauzate de ruptura ligamentelor încrucișate, atacantul a prins doar câteva minute răzlețe în Superligă și Cupa României. În campionat a bifat prezențe în duelurile cu FCSB și Unirea Slobozia, iar în Cupă a evoluat împotriva Sănătății Cluj.

Paradela, prima plecare a iernii în Bănie

Conform informațiilor GSP.ro, separarea dintre Universitatea Craiova și Luis Paradela este ca și stabilită, iar atacantul va părăsi echipa după ultimele meciuri din 2025. Prosport.ro a confirmat, de asemenea, iminenta despărțire. În prezent, Paradela nu mai reprezintă o opțiune reală pentru banca tehnică a oltenilor, iar plecarea sa va elibera un loc pe lista de campionat, util în perspectiva unor posibile transferuri.

Craiova nu ar mai fi beneficiat nici de bonusul financiar oferit de FIFA în eventualitatea calificării Cubei la Cupa Mondială din 2026, întrucât accidentarea de lungă durată a atacantului a schimbat complet statutul său la națională. Înainte de ruptura ligamentelor, Paradela era căpitanul selecționatei Cubei.

În vară, Universitatea Craiova a negociat cu Deportivo Saprissa, clubul de care aparține jucătorul, prelungirea împrumutului cu încă șase luni. Decizia a venit într-un moment în care Paradela era încă departe de revenirea totală la forma sportivă, însă oltenii sperau că acesta va putea fi recuperat complet în a doua parte a anului. Realitatea din teren a arătat însă contrariul.

Transfermarkt îl evaluează în prezent pe Paradela la 650.000 de euro. În cele 16 luni petrecute în Bănie, atacantul a strâns 24 de meciuri și a contribuit cu trei goluri și o pasă decisivă, bilanț afectat vizibil de problemele medicale repetate.

Dragoș are o vastă experiență în domeniul jurnalismului sportiv și al comentariilor sportive, activând pe principalele canale de televiziune din România. În prezent, este comentator sportiv la Antena 1 pentru competiții importante de fotbal, tenis, înot și polo. Anterior, între februarie 2021 și septembrie 2022, a fost redactor pentru Sport.ro, contribuind la scrierea știrilor și administrarea paginilor de social media ale site-ului.
