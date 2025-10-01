Bărbat arestat pentru trafic de droguri aduse din Spania prin curier

Un bărbat în vârstă de 46 de ani din București a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat de procurorii DIICOT de trafic internațional și intern de droguri de risc, după ce ar fi adus din Spania aproximativ 8 kilograme de canabis prin intermediul unei firme de curierat.

Bărbat arestat pentru trafic de droguri

Potrivit DIICOT, în luna iulie 2025, inculpatul a procurat și introdus drogurile pe teritoriul României, iar ulterior anchetatorii au efectuat o percheziție la locuința sa. În urma percheziției, au fost găsite 900 de grame de canabis, 12 grame de ciuperci halucinogene și 80 de comprimate ce conțin alprazolam, toate destinate comercializării.

Magistratul de la Tribunalul București a dispus arestarea preventivă a bărbatului pentru a preveni sustragerea de la urmărirea penală și pentru siguranța anchetei.

DIICOT reamintește că astfel de operațiuni fac parte din eforturile autorităților de a combate traficul internațional de droguri și comerțul ilicit cu substanțe psihoactive.

