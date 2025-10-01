Macron spune că „nimic nu este exclus” dacă un avion rusesc va încălca spațiul aerian european

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat miercuri că nu exclude posibilitatea doborârii unui avion de vânătoare rusesc în cazul în care acesta ar încălca spațiul aerian european, notează AFP.

Întrebat de cotidianul german Frankfurter Allgemeine Zeitung dacă ar fi „în favoarea doborârii unui avion rusesc de luptă care ar pătrunde fără autorizație în spațiul aerian european”, Macron a răspuns:

În conformitate cu doctrina ambiguității strategice, vă pot spune că nimic nu este exclus.

Declarația vine după ce Rusia a fost acuzată de incursiuni cu drone în Polonia și România, ambele membre NATO. Săptămâna trecută, Macron afirma că răspunsul alianței ar trebui să „urce la un alt nivel” în cazul unor „noi provocări” din partea Moscovei.

Ministerul Apărării din România a anunțat luna trecută că spațiul aerian al țării a fost încălcat de o dronă în timpul unui atac rusesc asupra infrastructurii din Ucraina vecină. Tot luna trecută, Polonia a confirmat că a doborât drone rusești care i-au violat spațiul aerian.

Tot miercuri, Macron a precizat că Franța investighează un petrolier legat de Rusia, ancorat în largul coastelor franceze, suspectat de „infracțiuni grave”. Nava Boracay, sub pavilion Benin, figurează pe lista neagră a Uniunii Europene, fiind parte din așa-numita „flotă din umbră” a Moscovei folosită pentru eludarea sancțiunilor.

CITEȘTE ȘI – Noapte de foc în Ucraina: Rusia a declanșat un atac aerian masiv cu drone, rachete de croazieră și arme hipersonice

Potrivit site-ului de specialitate The Maritime Executive, vasul este suspectat și de implicare în zborurile misterioase cu drone care au perturbat traficul aerian din Danemarca în septembrie.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.