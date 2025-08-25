Marile bănci americane, precum American Bankers Association, Bank Policy Institute și Consumer Bankers Association, au făcut presiuni pentru modificarea recentelor reglementări privind stablecoins, argumentând că aceste reguli ar putea cauza ieșiri masive de capital din depozite, iar competiția cu industria criptomonedelor ar deveni neloială, notează Financial Times.

Reprezentanții bancari au avertizat despre o „portiță” legislativă care, susțin ei, ar permite platformelor cripto să plătească dobândă indirect deținerilor de stablecoins.

Acește tokenuri digitale sunt legate de active reale, precum dolarul american, pentru a stabiliza valoarea.

Organizațiile bancare cer modificarea legii pentru a evita ieșiri masive de depozite

Legea Genius Act, adoptată în iulie de Congres și care reglementează piața de stablecoins, estimată la 288 de miliarde de dolari, interzice emitenților să plătească „randament” sau dobândă clienților.

Cu toate acestea, noile reguli permit emitenților bancari să lanseze propriile stablecoins, dar fără să poată plăti dobândă direct, în schimb, platformele cripto urmând să ofere recompense și dobânzi indirect.

Controverse legale și financiare

Băncilor le este teamă că această diferență de tratament va accentua competiția neloială și va determina retrageri majore din depozite, pe fondul preferinței clienților de a obține randament din stablecoins în bursele cripto, în loc să păstreze banii în conturile bancare.

Un raport al Trezoreriei SUA din aprilie estimează că, în condițiile unui nivel ridicat al dobânzilor, stablecoins ar putea atrage până la 6,6 trilioane de dolari din depozite.

Membrii industriei bancare atrag atenția că această fugă de depozite ar putea crea riscuri considerabile, mai ales în perioade de stres economic, subminând procesul de creditare și crescând costurile pentru companii și gospodării.

