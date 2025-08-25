Deficitul de personal oferă angajaților puterea de a cere salarii mai mari, ceea ce, în lipsa unei productivități crescute, duce la creșteri de prețuri greu de controlat, spun finanțiștii

La reuniunea anuală a Rezervei Federale din Jackson Hole, liderii celor mai puternice bănci centrale au transmis un avertisment ferm: economiile dezvoltate nu vor putea susține creșterea pe termen lung fără o integrare mai amplă a lucrătorilor străini. În lipsa acestora, se prefigurează o combinație periculoasă, încetinirea ritmului economic, scăderea competitivității și creșterea accentuată a prețurilor, cu pierderi de ordinul miliardelor de euro, relatează Financial Times.

Guvernatorul Băncii Japoniei, Kazuo Ueda, a descris situația țării sale drept „una dintre cele mai dificile provocări”, pe fondul îmbătrânirii rapide a populației. Deși doar 3% din angajați sunt imigranți, aceștia au generat jumătate din expansiunea economică a Japoniei, subliniind importanța lor disproporționată.

Christine Lagarde, președinta Băncii Centrale Europene, a avertizat că, până în 2040, Europa ar putea pierde 3,4 milioane de persoane active pe piața muncii. „Chiar dacă ponderea lor era de doar 9% în 2022, lucrătorii veniți din afara Uniunii Europene au fost responsabili pentru jumătate din creșterea forței de muncă din ultimii trei ani”, a explicat Lagarde, insistând asupra rolului crucial al imigrației în menținerea stabilității economice.

În discursul său, guvernatorul Băncii Angliei, Andrew Bailey, a atras atenția asupra unei crize iminente. El a subliniat că până în 2040, patru din zece britanici vor avea peste 64 de ani, iar fenomenul este amplificat de ieșirea prematură de pe piața muncii a multor cetățeni, în principal, din cauza bolilor cronice și a problemelor de sănătate mintală.

Specialiștii avertizează că îmbătrânirea populației nu înseamnă doar reducerea resurselor de muncă, ci și o presiune inflaționistă suplimentară. Deficitul de personal oferă angajaților puterea de a cere salarii mai mari, ceea ce, în lipsa unei productivități crescute, duce la creșteri de prețuri greu de controlat.

În ciuda controverselor politice privind imigrația și a opoziției unei părți a opiniei publice, mesajul de la Jackson Hole a fost lipsit de ambiguități: fără aportul lucrătorilor străini, economiile avansate nu vor putea susține nici creșterea, nici stabilitatea financiară.

