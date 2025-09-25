Avioane de vânătoare americane, trimise de urgență pentru a intercepta aeronave rusești lângă Alaska

Forțele Aeriene ale Statelor Unite au ridicat de la sol, miercuri, mai multe avioane de vânătoare pentru a intercepta patru aeronave militare rusești detectate în apropiere de Alaska, a anunțat Comandamentul Nord-American de Apărare Aerospațială (NORAD).

Avioane rusești lângă Alaska

Potrivit oficialilor, două bombardiere strategice rusești de tip Tu-95 și două avioane de vânătoare Su-35 zburau în zona de identificare aeriană a apărării (ADIZ) din Alaska – un spațiu aerian internațional care delimitează granița de securitate a SUA și Canadei. Pentru a răspunde situației, NORAD a mobilizat un avion de avertizare timpurie E-3, patru F-16 și patru avioane cisternă KC-135, cu misiunea de a identifica și escorta aeronavele rusești.

Deși autoritățile americane subliniază că activitatea aeriană a Rusiei în ADIZ este relativ frecventă și nu reprezintă o amenințare directă, incidentul de miercuri se înscrie într-o serie de manevre considerate de analiști drept teste de reacție și pregătire pentru SUA și aliații NATO.

Contextul internațional rămâne tensionat: cu o zi înainte, mari drone neidentificate au perturbat traficul de la Aeroportul din Copenhaga, iar la începutul lunii septembrie, Polonia și aliați NATO au doborât drone rusești care traversaseră spațiul său aerian. Tot în septembrie, Estonia a raportat incursiuni ale avioanelor de luptă rusești.

Nu este prima dată când spațiul aerian din apropierea Alaskăi devine scena unor astfel de incidente. La sfârșitul lunii august, NORAD a anunțat interceptarea unei aeronave de recunoaștere rusești, iar anul trecut a publicat imagini dramatice cu un avion rus care a trecut la doar câțiva metri de o aeronavă americană, într-un comportament catalogat de oficialii SUA drept „nesigur și neprofesionist”.

NORAD reamintește că zona ADIZ, deși este spațiu aerian internațional, impune identificarea imediată a tuturor aeronavelor pentru a garanta securitatea națională a Statelor Unite.

