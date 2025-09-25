Premierul Netanyahu are critici dure la adresa celor care au recunoscut statul palestinian

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a criticat joi liderii care au recunoscut recent un stat palestinian, șeful executivului israelian urmând să se deplaseze în Statele Unite pentru a se exprima în cadrul ONU și pentru a se întâlni cu președintele american Donald Trump, relatează France Presse.

Într-o conferință desfășurată luni la New York, Franța, Belgia, Luxemburg, Malta, Monaco și Andorra au anunțat că recunosc statul Palestina, încercând astfel să sporească presiunea asupra Israelului pentru a pune capăt conflictului din Fâșia Gaza. Cu o zi în urmă, decizia de recunoaștere a Palestinei ca stat fusese formalizată și de Regatul Unit, Canada, Australia și Portugalia.

Șeful guvernului israelian va rosti vineri un discurs de la tribuna ONU.

”La Adunarea Generală, voi spune adevărul – adevărul cetățenilor Israelului, adevărul soldaților (israelieni), adevărul națiunii noastre. Voi denunța acei lideri care, în loc să condamne ucigașii, violatorii, incendiatorii de copii, vor să le acorde un stat în inima pământului Israelului”, a spus premierul Netanyahu, el însuși vizat din noiembrie 2024 de un mandat de arestare emis de Curtea Penală Internațională, pentru infracțiuni de război și infracțiuni contra umanității în Fâșia Gaza.

Netanyahu este ferm că nu va exista un moment pentru stabilirea unui stat palestinian

Benjamin Netanyahu a repetat că stabilirea unui stat palestinian ”nu va veni”.

De asemenea, el a indicat că se va întâlni cu Donald Trump pentru a patra oară la Washington. ”Voi discuta cu președintele Trump despre marile oportunități aduse de victoriile noastre, precum și despre nevoia de a ne atinge obiectivele războiului: aducerea tuturor ostaticilor acasă, înfrângerea Hamas și lărgirea cercului păcii care ni s-a deschis”, a spus Netanyahu.

Emisarul american Steve Witkoff a evocat miercuri un nou ”plan în 21 de puncte pentru Orientul Mijlociu și Gaza”, prezentat în ajun de președintele american Donald Trump mai multor țări arabe și musulmane.

Conflictul actual din Fâșia Gaza, declanșat de atacul fără precedent comis de comandouri ale mișcărilor teroriste palestiniene Hamas și Jihadul Islamic în sudul Israelului pe 7 octombrie 2023. Atacul s-a soldat cu moartea a 1.219 de persoane, în majoritate civili. Alte 251 de persoane au fost luate ostatice și duse în enclava palestiniană. Dintre acestea, 49 încă se află în Fâșia Gaza, dar armata israeliană deține informații că doar 22 dintre ele mai sunt în viață.

Armata israeliană a ripostat la atacul din 7 octombrie 2023 cu o ofensivă terestră și aeriană dură asupra pozițiilor Hamas din Fâșia Gaza, operațiune în timpul căreia, până miercuri la prânz, au murit 65.419 de persoane și alte 167.160 au fost rănite, potrivit Ministerului Sănătății din Gaza.

