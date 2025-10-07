Autoritățile au activat planurile de urgență și au trimis echipe suplimentare în zonele vizate de cod roșu de ploi, în condițiile în care România se pregătește pentru un episod sever de instabilitate atmosferică

Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, a anunțat marți, la un post de televiziune, că nivelul de alertă a fost ridicat și a făcut apel la populație să evite deplasările și să fie pregătită pentru posibile fenomene periculoase.

Miercuri este așteptat punctul critic al frontului atmosferic, pentru care meteorologii au emis cod roșu în București și în cinci județe, precum și alte avertizări pentru aproape jumătate din teritoriul țării. Cantitățile de apă ar putea depăși 100 de litri pe metru pătrat, iar în unele zone, izolate, pot ajunge până la 140 l/mp.

Pentru a limita efectele furtunilor, autoritățile locale din zonele afectate au fost deja instruite să convoace comitetele pentru situații de urgență și să pregătească intervențiile. „Din alertele transmise de ANM, am luat măsuri încă de ieri. Prefecții din județele vizate au fost informați să activeze planurile de urgență și să mobilizeze echipele”, a declarat Raed Arafat.

Inspectoratele pentru situații de urgență au început redistribuirea resurselor din județele neafectate către cele aflate sub cod roșu. Forțe suplimentare, motopompe și bărci vor fi trimise în special în Giurgiu, una dintre zonele cu risc ridicat.

În paralel, șeful DSU a transmis populației un set clar de recomandări. Oamenii sunt sfătuiți să evite deplasările inutile, să asigure obiectele care ar putea fi luate de vânt și să urmeze instrucțiunile transmise prin sistemul RO-Alert și prin canalele oficiale de comunicare. „Este important să aveți mesajele RO-Alert activate, pentru că prin ele vom transmite informațiile în timp real”, a subliniat Arafat.

De asemenea, el a recomandat ca fiecare gospodărie să se pregătească pentru eventuale întreruperi ale utilităților. „E bine să aveți la îndemână alimente neperisabile, apă, medicamente pentru bolnavii cronici, o lanternă și un radio pentru a putea primi informații, dacă nu există acces la alte mijloace de comunicare”, a spus șeful DSU.

Fenomenele meteo intense sunt așteptate să se manifeste începând de marți seară, de la ora 21:00, până miercuri după-amiază, în jurul orei 15:00. Autoritățile avertizează că pot apărea situații neprevăzute, chiar și dincolo de prognozele inițiale, și le cer oamenilor să rămână vigilenți pe întreaga durată a codului roșu.

