TPBI recomandă călătorilor să urmărească actualizările de traseu în timp real prin aplicațiile de transport public. Modificările ar putea fi extinse, în funcție de afluxul de participanți la evenimentul religios

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București–Ilfov (TPBI) a anunțat modificări temporare în circulația liniilor de autobuz 63, 385 și N101, duminică, între orele 00:00 și 22:00, din cauza restricțiilor impuse pentru evenimentul de sfințire a Catedralei Naționale.

Pentru buna desfășurare a ceremoniilor religioase, traficul auto va fi închis în ambele sensuri pe mai multe artere centrale: Calea 13 Septembrie (între Piața Arsenalului și Bulevardul Libertății), Bulevardul Unirii (între Piața Unirii și Bulevardul Libertății), Strada Izvor (între Piața Arsenalului și Bulevardul B. P. Hașdeu) și Bulevardul Libertății (între Calea 13 Septembrie și Bulevardul Națiunile Unite).

În acest context, autobuzele vor circula pe trasee deviate:

Linia 63 va asigura legătura între terminalul Master și intersecția Calea 13 Septembrie – Strada Izvor (Piața Arsenalului). În cazul în care zona va fi complet blocată de pelerini, capătul de linie va fi mutat la intersecția Șoseaua Panduri – Calea 13 Septembrie – Bulevardul Tudor Vladimirescu.

Linia 385 va funcționa între Valea Oltului și intersecția Șoseaua Panduri – Calea 13 Septembrie – Bulevardul Tudor Vladimirescu, continuând apoi pe un traseu deviat: Bulevardul Tudor Vladimirescu – Bulevardul George Coșbuc – Bulevardul Regina Maria – Strada Bibescu Vodă – Piața Unirii – Bulevardul I. C. Brătianu – Bulevardul Corneliu Coposu – Strada Sf. Vineri. Întoarcerea se va face pe același traseu, în sens invers.

Linia de noapte N101, în intervalul 25/26 octombrie, de la ora 00:00, va circula între Valea Oltului și intersecția Calea 13 Septembrie – Șoseaua Panduri – Bulevardul Tudor Vladimirescu, de unde va continua pe ruta deviată: Bulevardul Tudor Vladimirescu – Bulevardul George Coșbuc – Bulevardul Regina Maria – Piața Unirii 2, în ambele sensuri.

TPBI recomandă călătorilor să urmărească actualizările de traseu în timp real prin aplicațiile de transport public, având în vedere că modificările ar putea fi extinse în funcție de afluxul de participanți la evenimentul religios.

