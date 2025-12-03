Aurore boreale posibile în următoarele nopți, după o erupție solară majoră de clasă X

Cerul nocturn din mai multe regiuni ale emisferei nordice ar putea fi colorat, în această săptămână, de valuri de lumină create de o erupție solară puternică produsă duminică. Specialiștii estimează că efectele cele mai vizibile ar putea apărea în noaptea de miercuri spre joi, dacă norii vor permite observații clare.

Erupția, catalogată X1.9 de NASA – una dintre cele mai intense categorii -, s-a declanșat într-un grup de pete solare recent apărut pe marginea discului solar. Cercetătorii îl consideră unul dintre cele mai spectaculoase grupuri observate în ultimii zece ani.

Datele Observatorului Solar Dynamics arată că explozia a provocat o scurtă întrerupere a comunicațiilor radio în Australia și în unele zone din Asia de Sud-Est. Pentru astronomi, însă, partea cea mai relevantă este ejecția masivă de particule și câmpuri magnetice aruncată în spațiu – o așa-numită ejecție de masă coronală.

Dacă acest nor solar lovește Pământul dintr-un unghi favorabil, poate declanșa furtuni geomagnetice capabile să perturbe sateliți, rețele electrice și sisteme de navigație. NOAA, agenția americană responsabilă cu monitorizarea fenomenelor spațiale, a emis deja o alertă pentru intervalul 3-4 decembrie, anticipând o furtună de până la nivelul G3, considerată „puternică”.

Astfel de evenimente, deși potențial problematice pentru infrastructurile tehnologice, pot aduce și spectacole rare: aurore vizibile la latitudini mai joase decât de obicei, posibil chiar în zone în care fenomenul nu este comun.

Vizibilitatea depinde însă de doi factori imprevizibili: orientarea exactă a norului solar și condițiile meteo locale.

Cercetătorii urmăresc cu atenție zona activă AR4299, responsabilă de explozie, deoarece aceasta ar putea genera noi erupții în săptămânile care urmează – semn că sezonul aurorelor boreale abia începe.

