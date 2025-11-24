Vulcanul Hayli Gubbi din Etiopia erupe pentru prima dată în aproape 12.000 de ani

Un vulcan din nord-estul Etiopiei a erupt pentru prima dată în aproape 12.000 de ani, trimițând nori groși de cenușă până la 14 kilometri în atmosferă și peste Marea Roșie, către Yemen și Oman.

Eruptia vulcanului Hayli Gubbi, situat în regiunea Afar, la aproximativ 800 de kilometri nord-est de Addis Abeba, lângă granița cu Eritreea, a avut loc duminică și a durat mai multe ore. Oficialii locali au confirmat că nu s-au înregistrat victime, însă fenomenul ar putea avea consecințe economice pentru comunitățile locale de crescători de animale.

Deși până acum nu au fost pierderi de vieți omenești sau animale, multe sate au fost acoperite de cenușă, iar animalele au puțină hrană, a declarat Mohammed Seid, oficial local.

Hayli Gubbi, cu o altitudine de aproximativ 500 de metri, se află în Rift Valley, o zonă de activitate geologică intensă unde se întâlnesc două plăci tectonice. Nori de cenușă s-au deplasat peste Yemen, Oman, India și nordul Pakistanului, potrivit VAAC.

Locuitorii din regiune au povestit despre un sunet puternic și o undă de șoc, asemănătoare unei explozii, iar în videoclipuri distribuite pe rețelele sociale se poate observa o coloană densă de fum alb ridicându-se în atmosferă.

Conform Smithsonian Institution’s Global Volcanism Program, Hayli Gubbi nu a mai avut erupții cunoscute în timpul Holocenului, perioada începută acum aproximativ 12.000 de ani, la finalul ultimei ere glaciare. Volcanologul Simon Carn a confirmat pentru Bluesky că Hayli Gubbi „nu are înregistrări de erupții în Holocen”.

Această erupție marchează un eveniment extrem de rar și semnificativ din punct de vedere geologic, atrăgând atenția comunității științifice internaționale.

