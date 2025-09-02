„Au fost 19 ani din viața mea!” Tily Niculae, declarații emoționate după divorț

După mai bine de 15 ani de căsnicie, actrița Tily Niculae a confirmat oficial despărțirea de soțul ei, Dragoș Popescu. Dezvăluirea a fost făcută în cadrul podcastului moderat de Cătălin Măruță, unde Tily a vorbit cu sinceritate despre noua etapă din viața ei.
Tily Niculae a divorțat de Dragoș Popescu
Artista a precizat că divorțul nu înseamnă ruperea familiei, ci o schimbare de drumuri: „La cât mi-am iubit eu familia și o iubesc în continuare, faptul că noi ne-am separat… aș vrea să fie foarte clar: familia noastră are doar o reconfigurare de traseu. Practic, Tily și Dragoș nu mai sunt împreună, dar rămânem părinții acestor copii. Asta i-am spus și Sofiei, nu cred că există lucru mai frumos decât să fim aproape unul de altul cu respect și iubire. Da, am divorțat cu acte în regulă acum mai mult timp, doar că abia acum am anunțat”.
Întrebată de ce a ales să facă publică despărțirea abia acum, ea a explicat că a vrut să evite speculațiile și să protejeze imaginea fiicei sale, Sofia: „Am făcut asta pentru că primeam mereu întrebări de genul „Cum este căsnicia voastră după atâția ani?”. Pentru mine era dureros. În plus, nu voiam ca Sofia, care are acces la internet, să citească lucruri neadevărate. Ce ar fi trebuit să înțeleagă copilul? Întrebările jurnaliștilor îmi apăsau niște butoane.”
Actrița a insistat că nu va dezvălui niciodată motivele divorțului, din respect pentru fostul soț și pentru copiii lor. În același timp, Tily Niculae a dorit să respingă zvonurile vehiculate în spațiul public, subliniind că separarea nu are legătură cu diferența de vârstă, cu faptul că și-a început o nouă facultate sau cu infidelitatea.
