Un nou val de atacuri cu drone lansat de Rusia în noaptea de luni spre marți a vizat infrastructura energetică și cea feroviară din regiunea Odesa, potrivit agenției EFE.

„Ca urmare a atacului, au izbucnit incendii la mai multe infrastructuri energetice”, a transmis guvernatorul regiunii Odesa, Oleh Kiper, pe canalul său de Telegram.

Acesta a precizat că un depozit și o clădire administrativă aparținând companiei feroviare Ukrzaliznytsia au fost afectate de explozii.

Ținte constante: infrastructura energetică ucraineană

De la începutul toamnei, Rusia atacă aproape în fiecare noapte infrastructurile energetice ucrainene, folosind în principal drone kamikaze. Țintele sunt adesea centralele, liniile de înaltă tensiune și depozitele logistice.

Din luna august, aceste atacuri s-au intensificat, afectând grav capacitatea Ucrainei de a-și menține alimentarea cu energie în regiunile de sud și est.

În replică, forțele ucrainene continuă să lovească infrastructurile energetice din Rusia.

Andrii Kovalenko, șeful Centrului de combatere a dezinformării din cadrul Consiliului pentru Securitate Națională al Ucrainei, a anunțat pe Telegram că o rafinărie din regiunea rusă Saratov a fost lovită de drone în timpul nopții.

Noi atacuri aeriene asupra porturilor ucrainene de la Dunăre

Tot în noaptea de 10 spre 11 noiembrie 2025, Federația Rusă a lansat o nouă serie de atacuri aeriene asupra infrastructurii portuare ucrainene de la Dunăre, vizând în special portul Izmail, un punct strategic pentru exportul de cereale.

Potrivit Ministerului Apărării Naționale (MApN), radarele românești au detectat mai multe grupuri de drone aflate în apropierea graniței, în timpul atacurilor.

Ca măsură de siguranță, sistemele de apărare antiaeriană au fost activate, însă condițiile meteo nefavorabile din sud-estul României au împiedicat decolarea aeronavelor Poliției Aeriene aflate în serviciul de luptă.

