Datele personale a aproximativ 1,5 milioane de persoane au fost publicate online după un atac cibernetic asupra furnizorului suedez de sisteme informatice Miljödata, a anunțat marți parchetul suedez, citat de AFP.

Numărul de persoane vizate reprezintă aproape 15% din populația Suediei, estimată la 10,6 milioane de locuitori, afectând în special autorități locale.

Atacul a avut loc în weekendul 23-24 august, iar grupul Datacarry și-a asumat responsabilitatea pentru incident.

Potrivit procurorului Sandra Helgadottir: „Datele furate în cadrul atacului împotriva furnizorului de sisteme informatice au fost acum divulgate. Este vorba de date ce aparţin unui număr de peste 1,5 milioane de persoane private”.

Ancheta este în desfășurare, iar procurorii încearcă să identifice persoanele responsabile.

Datele publicate pe darknet și cererea de răscumpărare

Potrivit presei suedeze, hackerii au cerut 1,5 bitcoin, echivalentul a aproximativ 150.000 de euro, amenințând să divulge informațiile dacă nu li se plătește suma cerută. Miljödata a confirmat că datele au fost deja publicate pe darknet și includ nume, adrese și detalii de contact.

Autoritatea suedeză pentru protecția vieții private a primit la sfârșitul lui august 250 de rapoarte de la persoane afectate.

Cel puțin 164 de municipalități și patru autorități regionale au fost vizate, potrivit instituției.

Companii și orașe mari afectate

Orașul Göteborg a fost unul dintre principalele centre afectate de atac, conform postului public SVT.

Printre companiile private vizate se numără constructorul de camioane Volvo, compania aeriană SAS și producătorul de motoare de avioane GKN Aerospace.

Procuroarea Helgadottir a precizat că, în prezent, „nu există nicio dovadă care să sugereze implicarea unei puteri străine” în incident. Ancheta continuă pentru identificarea hackerilor și recuperarea datelor compromise.

