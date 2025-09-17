Atac asupra sediului FBI din Pittsburgh: un suspect, arestat după ce a intrat cu mașina în poarta clădirii

Un bărbat a fost arestat miercuri dimineață după ce a intrat cu autoturismul într-o poartă de securitate a sediului FBI din Pittsburgh și a aruncat un steag american peste gard înainte de a părăsi locul, au anunțat autoritățile.

Incidentul a avut loc în jurul orei 2:40 a.m., iar la fața locului au intervenit echipe de investigație și geniști, însă nu au fost descoperite explozibili.

Considerăm acest act drept unul terorist îndreptat împotriva FBI. A fost un atac țintit asupra acestei clădiri. Din fericire, nimeni nu a fost rănit, a declarat Christopher Giordano, agent special adjunct al biroului din Pittsburgh.

Bărbatul, despre care s-a aflat că este fost militar, era deja cunoscut de agenție după ce în urmă cu câteva săptămâni depusese o plângere „fără sens” la biroul local al FBI.

Autoritățile nu au oferit încă detalii privind posibila motivație a atacului. Potrivit lui Giordano, vehiculul ar fi avut un mesaj inscripționat pe unul dintre geamuri, dar natura acestuia nu a fost dezvăluită.

