Soția lui Alexei Navalnîi susține că opozantul lui Putin a fost ucis prin otrăvire

Soția liderului opoziției ruse Alexei Navalnîi a declarat miercuri că analizele de laborator efectuate pe probe biologice în afara Rusiei arată că Navalnîi a fost ucis prin otrăvire în timp ce se afla în închisoare în zona Arctică, în februarie 2024, scrie AFP.

Navalnîi, critic vehement al președintelui Vladimir Putin timp de mulți ani, a murit în circumstanțe misterioase în timpul executării unei pedepse de 19 ani de închisoare, pe baza unor acuzații considerate de mulți drept represalii pentru opoziția sa.

Campionul carismatic anti-corupție mobilizase sute de mii de oameni în proteste împotriva Kremlinului, dezvăluind presupusele averi ilicite ale cercului apropiat al lui Putin. Susținătorii săi susțin că a fost asasinat în închisoare, iar Moscova nu a oferit niciodată o explicație completă a morții sale, afirmând doar că s-a îmbolnăvit în timp ce se plimba în curtea penitenciarului pe 16 februarie 2024.

Înainte de înmormântare, soția sa, Yulia Navalnaya, a precizat că aliații lui „au reușit să obțină și să transfere în siguranță probe biologice ale lui Alexei în străinătate”. „Laboratoare din două țări au concluzionat că Alexei a fost ucis. Mai exact: otrăvit”, a afirmat ea într-un video postat pe rețelele sociale.

Yulia Navalnaya nu a oferit detalii despre tipul probelor sau despre rezultatele exacte, dar a îndemnat laboratoarele să își publice independent concluziile și să specifice ce tip de otravă a fost folosită. Aceasta a publicat, de asemenea, fotografii neverificate despre celula lui de închisoare, arătând o baltă de vărsături pe podea, și a declarat că martorii din penitenciar au susținut că Navalnîi avea convulsii pe podea.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a refuzat să comenteze acuzațiile.

Anterior, Navalnîi fusese otrăvit cu un agent neurotoxic de tip Noviciok în 2020 în Siberia, fiind evacuat de urgență în Germania, unde s-a recuperat timp de câteva luni. Revenit în Rusia în ianuarie 2021, a fost condamnat pentru o serie de infracțiuni, inclusiv „extremism”. Din închisoare, el a continuat să critice regimul Putin și să condamne invazia Ucrainei.

Autoritățile ruse au declarat că Alexei Navalnîi a murit brusc după ce s-a simțit rău în timp ce se plimba în curtea închisorii. După decesul său, oficialii au refuzat pentru câteva zile să predea corpul familiei, stârnind suspiciuni.

Navalnaya a reiterat acuzațiile, afirmând că „Vladimir Putin este vinovat de asasinarea soțului meu, Alexei Navalnîi”. Kremlinul neagă aceste acuzații și a intensificat represiunile împotriva susținătorilor și opozanților lui Navalnîi chiar și după moartea sa, inclusiv adăugând-o pe Navalnaya pe lista „teroriștilor și extremiștilor” și condamnând avocații și jurnaliștii care îi urmăreau procesele la ani de închisoare.

Majoritatea familiei și a aliaților apropiați ai lui Navalnîi trăiesc de mult timp în exil. Opoziția rusă, afectată de conflicte interne, a pierdut relevanța după moartea liderului său. Manifestările publice împotriva lui Putin în Rusia au devenit extrem de rare după invazia din februarie 2022, pe fondul cenzurii militare și al interzicerii criticiilor la adresa Kremlinului și a războiului din Ucraina.

