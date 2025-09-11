România primește a doua cea mai mare sumă prin noul instrument financiar al Uniunii Europene – „Acțiunea pentru securitatea Europei” (SAFE) –, respectiv 16,68 miliarde de euro, după Polonia.

Asociația Pro Infrastructură salută succesul obținut, dar atrage atenția că infrastructura feroviară trebuie să fie parte din proiectele eligibile.

„Facem autostrăzi, foarte bine, dar tehnica militară merge cu trenul! Salutăm reuşita de a accesa noi fonduri necesare transporturilor. Totuşi, diavolul este în detalii: proiectele eligibile şi cuantumul lor se vor negocia încă 2-3 luni, la fel şi condiţiile de creditare, banii abia dacă ajung pentru A7 şi A8 şi e musai să dezvoltăm şi sectorul feroviar şi Portul Constanţa, cât şi alte obiective navale şi aeroportuare mai mici”, au transmis, joi, reprezentanții organizației.

Negocieri complexe și termeni de creditare esențiali

Asociația subliniază că nu a fost stabilită încă ponderea transporturilor în totalul fondurilor SAFE, estimată neoficial la 30% (circa 5 miliarde de euro).

În următoarele luni, România trebuie să ducă negocieri interne între ministere, dar și externe cu Comisia Europeană, care va decide lista finală a proiectelor eligibile.

„Fiecare cent din SAFE va fi returnat de statul român”, au mai atras atenția oficialii organizației, subliniind importanța condițiilor de creditare.

Investițiile propuse: autostrăzi, căi ferate și porturi

Din suma disponibilă, Ministerul Transporturilor a solicitat 7 miliarde de euro. Printre proiectele pregătite se numără tronsoanele Autostrăzii A7 Pașcani–Suceava și cele cinci loturi ale Autostrăzii A8 Pașcani–Iași–Ungheni, cu o valoare totală de circa 5,4 miliarde de euro.

De asemenea, organizația cere includerea modernizării Magistralei feroviare M500 din Moldova și a fazei a treia de modernizare a infrastructurii feroviare din Portul Constanța.

Avertismentul organizației: investiții neacoperite de 18 miliarde de euro

Asociația atrage atenția că, deși SAFE reduce presiunea pe Programul Transport, multe proiecte rutiere și feroviare rămân fără finanțare până în 2030.

„Rutierul trebuie să facă loc fraţilor năpăstuiţi din transporturi: feroviarul, navalul şi aviaţia, care joacă un rol esenţial în asigurarea securităţii naţionale”, se mai arată în comunicatul transmis de ONG.

