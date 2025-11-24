Arsenal, spectacol total în North London Derby! Eberechi Eze reușește un hat-trick de poveste în victoria cu Tottenham

„Tunarii” s-au impus cu 4-1 și conduc detașat Premier League după un meci dominat de la un capăt la altul.

Arsenal a câștigat categoric derby-ul nordului Londrei, impunându-se cu 4-1 în fața rivalilor de la Tottenham, într-o partidă disputată duminică seară, pe Emirates Stadium, în etapa a 12-a din Premier League. Eroul serii a fost Eberechi Eze, care a marcat un hat-trick spectaculos în primul său North London Derby, scriindu-și numele în istoria clubului.

Formația pregătită de Mikel Arteta a dominat meciul încă din primele minute, controlând posesia și impunând ritmul. Tottenham a rezistat doar până în minutul 36, când Leandro Trossard a deschis scorul cu un șut deviat, după o acțiune creată în flancul stâng.

Doar șase minute mai târziu, Emirates-ul a explodat din nou. Declan Rice a trimis o pasă filtrantă perfectă pentru Eberechi Eze, iar mijlocașul englez, transferat în vară de la Crystal Palace, a înscris cu un șut plasat la colțul lung.

Cu acest gol, Eze a devenit primul fotbalist englez care înscrie în primul său derby nord-londonez pentru Arsenal după Ian Wright și Kevin Campbell, performanță reușită ultima dată în 1991.

Eberechi Eze, primul hat-trick al carierei la Arsenal

La doar câteva minute după reluarea jocului, Eze și-a trecut în cont dubla. În minutul 49, Jurrien Timber a avansat pe partea dreaptă și a centrat ideal în fața porții, iar Eze a reluat din prima, fără speranțe pentru portarul lui Spurs.

Golul lui Richarlison din minutul 55, venit în urma unei execuții spectaculoase de la peste 30 de metri, nu a schimbat dinamica partidei. Arsenal a continuat să domine, iar în minutul 74, Eze a completat seara perfectă cu o nouă reușită.

Trossard a pasat în marginea careului, iar mijlocașul de 27 de ani a finalizat cu un șut precis în colțul din dreapta porții, reușind hat-trick-ul și intrând în istoria clubului drept doar al patrulea jucător care înscrie de trei ori într-un North London Derby.

Eze a devenit, totodată, primul „tunar” cu trei goluri împotriva lui Tottenham după Pierre-Emerick Aubameyang, autorul unei „duble” în decembrie 2018.

Pentru Arsenal, victoria confirmă forma excelentă din acest sezon. Echipa lui Mikel Arteta ajunge la 29 de puncte, consolidându-și prima poziție în clasamentul Premier League, la șase lungimi peste Chelsea și șapte peste Manchester City.

De cealaltă parte, Tottenham rămâne pe locul 9, cu 18 puncte, suferind una dintre cele mai dure înfrângeri ale sezonului.

Urmează o săptămână intensă pentru ambele echipe: Arsenal va primi miercuri vizita lui Bayern Munchen în Champions League, în timp ce Tottenham se va deplasa la Paris pentru duelul cu PSG.

