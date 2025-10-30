Aripa armată a mișcării islamiste palestiniene Hamas a predat joi Crucii Roșii rămășițele pământești a doi ostatici, ce urmează să ajungă la armata israeliană în Fâșia Gaza, în cadrul acordului de încetare a focului intrat în vigoare pe 10 octombrie, transmit AFP și Reuters.

Brigăzile Ezzedine al-Qassam anunțaseră joi la prânz, pe contul lor Telegram, că vor preda corpurile a ‘doi prizonieri israelieni’.

Ulterior în cursul zilei, armata israeliană a confirmat că ‘două sicrie ale unor persoane decedate luate ostatice’ au fost transferate Crucii Roșii.

Mișcarea islamistă palestiniană a predat până acum rămășițele pământești ale unui număr de 15 dintre cele 28 ostatici decedați aflați în Fâșia Gaza ce ar fi trebuit restituite la începutul încetării focului, explicând că localizarea corpurilor este ‘complexă și dificilă’ în enclava palestiniană aflată în ruină.

Hamas a predat luni seară rămășițele pământești ale unui ostatic, pe care medicii legiști l-au identificat ca fiind Ofir Tzarfati.

Întârzierile succesive în predarea corpurilor fără viață ale ostaticilor decedați au provocat iritarea guvernului israelian.

Marți, un soldat israelian a fost ucis de gloanțe la Rafah, în sudul Fâșiei Gaza. La scurt timp, premierul israelian a ordonat lovituri ‘imediate’ asupra Fâșiei Gaza, acuzând Hamas de încălcarea încetării focului, lovituri care au făcut peste 100 de morți, potrivit Apărării civile din Gaza.

Ulterior, mișcarea Hamas a anunțat amânarea predării rămășițelor pământești ale unui ostatic, ce era prevăzută în aceeași zi, din cauza ‘încălcărilor’ de către Israel a acordului de încetare a focului.

Hamas neagă că ar fi vreo legătură între incidentul de la Rafah și luptătorii săi

Începând de miercuri dimineață, Israelul a declarat că a reluat aplicarea încetării focului.

De partea sa, Hamas a dat asigurări că ‘nu există nicio legătură între incidentul de la Rafah’ și combatanții săi.

Pe 7 octombrie 2023, comandouri ale mișcărilor palestiniene Hamas și Jihadul Islamic au efectuat un atac terorist fără precedent contra Israelului, ucigând 1.221 persoane, în majoritate civili, și luând 251 de ostatici pe care i-au dus în Fâșia Gaza.

Atacul palestinian în sudul Israelului a provocat reacția dură a armatei israeliene, care a ripostat cu o campanie de lovituri aeriene și o operațiune terestră în Fâșia Gaza, soldată cu 68.531 de morți, potrivit Ministerului Sănătății din Gaza.

