Poliția britanică a arestat joi trei persoane în Essex, la est de Londra, sub acuzația de colaborare cu un serviciu de informații străin, ancheta vizând legături cu Rusia, transmite Reuters. Cei trei – doi bărbați de 41 și 46 de ani și o femeie de 35 de ani – sunt cercetați în baza Legii privind securitatea națională, adoptată în urmă cu doi ani pentru a combate mai eficient amenințările venite din partea statelor străine.

În activitatea noastră recentă am observat un număr tot mai mare de persoane pe care le-am descrie drept intermediari, recrutați de serviciile de informații străine, a declarat Dominic Murphy, șeful Comandamentului Antiterorism al Poliției Metropolitane.

Arestările vin pe fondul tensiunilor crescânde dintre Londra și Moscova. Marea Britanie a acuzat în repetate rânduri Rusia că orchestrează acțiuni de spionaj și sabotaj pe teritoriul său și în alte state europene. În iulie, trei bărbați au fost condamnați pentru incendierea unui depozit londonez al unei companii cu legături ucrainene, atac pus pe seama grupului de mercenari Wagner. În martie, o rețea de spioni bulgari a fost găsită vinovată că lucra în interesul Kremlinului.

Murphy a reamintit și cazul a doi tineri britanici recrutați de Wagner pentru a ataca infrastructura ucraineană din Regat, precizând că aceștia așteaptă sentința și riscă pedepse lungi cu închisoarea. Totuși, el a subliniat că arestările de joi nu au legătură cu dosarul respectiv.

Kremlinul a respins constant acuzațiile, susținând că Londra folosește Rusia drept țap ispășitor pentru „orice rău” care se întâmplă pe teritoriul britanic.

