Președintele american Donald Trump a discutat joi cu prim-ministrul britanic Keir Starmer la reședința rurală a acestuia de la Chequers, în a doua zi a vizitei sale în Regatul Unit, fastul regal lăsând loc discuțiilor comerciale sau diplomatice sensibile, de la Ucraina la Gaza, potrivit CNN.

În sunetul cimpoaielor, Keir Starmer și soția sa, Victoria, l-au primit pe președintele american la reședința rurală oficială a liderilor britanici, la 70 km de Londra, și au început partea politică a vizitei cu o reuniune bilaterală.

Donald Trump i-a spus mai devreme la revedere lui Charles al III-lea, pe care l-a numit ‘un mare rege’ și ‘un mare gentleman’, pe peronul castelului de la Windsor. Donald Trump și-a petrecut aici noaptea după ce a fost primit miercuri cu tot fastul monarhiei.

Presiunea este mare asupra lui Keir Starmer, care s-a poziționat ca un intermediar între Donald Trump și europeni, în special în ceea ce privește războiul din Ucraina. Londra apără necesitatea de a întări susținerea Kievului și de a pune mai multă presiune pe Rusia prin sancțiuni.

Cu prilejul banchetului somptuos de miercuri seară de la Windsor, Charles al III-lea a salutat ‘angajamentul personal’ al președintelui american pentru a pune capăt diverselor conflicte din lume.

Keir Starmer vrea să obțină rezultate clare din întrevederea cu Donald Trump

Criticat chiar și în tabăra sa, laburistul Keir Starmer trebuie să convingă că a putut obține beneficii din această a doua vizită de stat fără precedent pentru un președinte american.

Cunoscând admirația sa pentru Winston Churchill, Keir Starmer i-a prezentat lui Donald Trump arhive care i-au aparținut fostului prim-ministru britanic.

Un mod de a-l calma poate pe președintele american înainte de a evoca spinoasă chestiune a taxelor vamale, precum și un subiect sensibil asupra cărora nu sunt de acord: războiul din Gaza.

Potrivit Times, Keir Starmer a păstrat pentru acest weekend anunțul privind recunoașterea Palestinei, înainte de discuțiile de luni de la Adunarea Generală a ONU, pentru a evita ca această chestiune să domine conferința de presă prevăzută la ora locală 14.20 (13.20 GMT) și pentru a nu afișa divergențe cu SUA.

Înainte de un dejun, Donald Trump și Keir Starmer urmează să prezideze o recepție cu actori economici, între care managerii gigantului farmaceutic britanic GSK, grupului industrial Rolls Royce sau companiei americane Microsoft.

Banchetul regal în prezența a numeroși întreprinzători din domeniul tehnologiei (Apple, OpenAI, Nvidia, etc.) a arătat importanța capitolului economic al acestei vizite de stat.

În ceea ce privește taxele vamale, în schimb, Keir Starmer nu va obține nimic. El spera să încheie o serie de negocieri lungi pentru a obține o scutire de la taxele vamale de 25% pentru oțelul britanic, promisă la începutul lui mai. În cele din urmă, însă, acest lucru nu se va întâmpla, scrie AFP.

Până acum, s-au anunțat investiții americane de 150 de miliarde de lire (172,7 miliarde de euro) cu prilejul acestei vizite, în special din partea giganților Microsoft și Google.

Laboratorul farmaceutic britanic GSK intenționează să investească la rândul său 30 de miliarde de dolari în SUA în următorii cinci ani. Acest lucru ar trebui să-l încânte pe Trump, care pune presiune pe giganții din sector pentru ca ei să investească în SUA.

Conferința de presă ar putea aduce subiecte sensibile pentru Donald Trump

Conferința de presă ar putea face să reapară subiectul jenant al afacerii Jeffrey Epstein, finanțistul și infractorul sexual american, care a murit în 2019 în închisoare.

Acest dosar îi dă bătăi de cap lui Donald Trump de multe săptămâni și l-a costat postul pe ambasadorul britanic la Washington, Peter Mandelson, demis săptămâna trecută de Keir Starmer după dezvăluiri privind legăturile sale strânse de prietenie cu Epstein.

Prim-ministrului britanic i se reproșează că l-a numit pe Mandelson în acest post strategic în pofida acestei prietenii și opozanții săi se întreabă ce știa el de fapt despre relațiile fostului ambasador cu finanțistul american.

Melania Trump, care a văzut dimineață casa de păpuși a reginei Mary de la Windsor, alături de regina Camilla, se va deplasa la Chequers cu un elicopter.

Președintele american și prima doamnă vor pleca spre Washington la sfârșitul după-amiezii. Vizita lor de stat în Regatul Unit ar urma să dureze în total 28 de ore.

