Membri ai familiilor ostaticilor israelieni s-au îmbarcat joi dimineață pe mai multe ambarcațiuni cu destinația coasta Fâșiei Gaza în scopul ”apropierii cât mai mult posibil” de rudele lor ținute captive de mișcarea islamistă palestiniană Hamas, potrivit DPA.

”Mayday! Mayday! Mayday! Avem nevoie de orice ajutor internațional pentru salvarea ostaticilor”, a declarat Yehuda Cohen, tată unui ostatic și membru al grupului plecat cu trei ambarcațiuni din portul israelian Ashkelon, situat la nord de Fâșia Gaza.

Peste 20 de persoane, apropiați ai ostaticilor, s-au îmbarcat pe aceste ambarcațiuni purtând drapele galbene, culoarea pentru această acțiune simbolică.

Yehuda Cohen, una din figurile cele mai cunoscute printre familiile ostaticilor, l-a acuzat pe premierul israelian Benjamin Netanyahu că nu face nimic pentru a-i salva pe captivii din Fâșia Gaza și că deciziile lui pun în pericol viața ostaticilor.

Pașii următori vor fi deciși la o următoarea reuniune a cabinetului Netanyahu

Netanyahu urmează să prezideze joi după-amiază o reuniune a cabinetului de securitate pentru a decide pașii următori în conflictul din enclava palestiniană.

”Timpul presează, apropiații noștri nu mai pot aștepta. Fie ajungem la ei imediat, fie îi pierdem pentru totdeauna”, a reafirmat Forumul familiilor ostaticilor, într-un comunicat difuzat miercuri seară.

Din cele 251 de persoane răpite în 7 octombrie 2023 de comandouri ale Hamas și Jihadului Islamic, 49 încă se află în Fâșia Gaza, dar 27 din acestea au fost declarate decedate de către armata israeliană.

