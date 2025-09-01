Apple pregătește lansarea iOS 18.7: ultimul update major pentru iPhone XS, XS Max și XR

Apple se pregătește să lanseze iOS 18.7 pentru modelele compatibile de iPhone, potrivit unor informații apărute în logurile vizitatorilor MacRumors. Actualizarea este așteptată în luna septembrie și va aduce în principal rezolvări pentru vulnerabilități de securitate, fără funcții noi importante.

Apple pregătește lansarea iOS 18.7

Pentru utilizatorii de iPhone XS, XS Max și XR, acesta va fi unul dintre ultimele update-uri majore, deoarece aceste modele nu vor fi compatibile cu viitorul iOS 26. Noua versiune a sistemului de operare va putea fi instalată doar pe iPhone 11 și modelele mai recente.

După luni de testare beta, iOS 26 se află în faza finală și este așteptat să fie disponibil publicului la jumătatea lunii septembrie. Lansarea ar urma tradiția Apple de a distribui versiunile majore în a doua jumătate a lunii, așa cum s-a întâmplat și în anii precedenți: iOS 18 pe 16 septembrie 2024, iOS 17 pe 18 septembrie 2023 sau iOS 16 pe 12 septembrie 2022.

Astfel, iOS 18.7 marchează practic sfârșitul ciclului de suport software pentru unele dintre cele mai populare modele de iPhone lansate în 2018, în timp ce utilizatorii de iPhone mai noi se pregătesc să facă trecerea la o generație complet nouă de funcționalități odată cu iOS 26.

