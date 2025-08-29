Honor aduce pe piața europeană Magic V5, cel mai subțire telefon pliabil din lume, după ce a fost lansat luna trecută în China. Dispozitivul poate fi deja comandat, iar lansarea europeană este însoțită de noi produse: tableta MagicPad 3 și laptopul MagicBook Art 14.

Honor lansează în Europa cel mai subțire telefon pliabil din lume

Magic V5 se remarcă prin grosimea extrem de redusă, fiind cu doar 0,1 mm mai subțire decât Oppo Find N5 și Samsung Galaxy Z Fold 7. Telefonul dispune de o baterie impresionantă de 5.820 mAh, realizată dintr-un amestec silicon-carbon, care oferă mai multă autonomie decât bateria de 4.400 mAh de la Samsung. Alte specificații includ chipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite, până la 16 GB RAM și certificare IP58/IP59 pentru protecție împotriva prafului. Sistemul foto include camera principală de 50 MP, ultrawide și un telefoto de 64 MP. Prețul de pornire este de 1.999 euro.

Alături de telefon, Honor lansează:

MagicPad 3 – tabletă Android de 13,3 inch, 165Hz LCD, baterie de 12.450 mAh și încărcare rapidă de 66W, disponibilă în UK la 599,99 lire .

– tabletă Android de 13,3 inch, 165Hz LCD, baterie de 12.450 mAh și încărcare rapidă de 66W, disponibilă în UK la . MagicBook Art 14 – laptop Windows subțire, de 10 mm, cu ecran OLED de 14,6 inch, rezoluție 3.1K și procesor Intel cu GPU Arc 140T, la prețul de 1.699 euro.

Honor continuă astfel să concureze pe segmentul premium al dispozitivelor pliabile și al gadgeturilor subțiri, punând accent pe design, autonomie și performanță.

