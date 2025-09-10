Apple extinde funcția de alertă pentru hipertensiune la modelele mai vechi de Apple Watch

Apple a anunțat că noua sa funcție de detectare a hipertensiunii, inițial disponibilă doar pe Apple Watch Ultra 3 și Apple Watch Series 11, va fi extinsă și pentru modelele mai vechi. Astfel, utilizatorii de Apple Watch Series 9 și ulterior, precum și Apple Watch Ultra 2 și ulterior, vor putea beneficia de această funcție odată cu lansarea watchOS 26. Obținerea aprobării FDA este așteptată în curând, iar funcția va fi disponibilă în peste 150 de țări în această lună.

Apple extinde funcția de alertă pentru hipertensiune

Funcția de detectare a hipertensiunii folosește senzorul optic pentru monitorizarea ritmului cardiac și analiza reacțiilor vaselor de sânge pe perioade de 30 de zile, alertând utilizatorii în cazul semnelor constante de tensiune arterială crescută. Hipertensiunea afectează aproximativ 1,3 miliarde de adulți la nivel global și rămâne adesea nediagnosticată din cauza lipsei simptomelor evidente.

Apple precizează că notificările pentru hipertensiune au fost dezvoltate folosind tehnologii de învățare automată și date provenite din studii cu peste 100.000 de participanți. Tehnologia a fost validată și în studii clinice cu mai mult de 2.000 de persoane. Compania estimează că funcția va notifica peste 1 milion de persoane cu hipertensiune nediagnosticată în primul an de utilizare.

Utilizatorii care primesc alerte sunt sfătuiți să-și măsoare tensiunea arterială timp de șapte zile cu un tensiometru aprobat și să împărtășească rezultatele medicului, conform ghidurilor Asociației Americane a Inimii.

WatchOS 26 va fi lansat pe 15 septembrie, iar noile modele Apple Watch Series 3 și Apple Watch Series 11 vor începe să fie livrate începând cu 19 septembrie.

