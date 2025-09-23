După ce președintele american Donald Trump a afirmat că administrarea paracetamolului la femeile însărcinate ar fi „probabil asociată cu un risc foarte crescut de autism”, Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România (ANM) a transmis o reacție oficială, la solicitarea ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete.

Instituția subliniază că, în Uniunea Europeană, paracetamolul (acetaminofen) rămâne autorizat pentru utilizare în timpul sarcinii, pentru reducerea durerii sau scăderea febrei, atunci când există o necesitate clinică.

„În prezent, nu există noi dovezi care să impună modificări ale recomandărilor actuale”, precizează comunicatul ANM.

EMA: paracetamolul rămâne o opțiune sigură

„Paracetamolul rămâne o opțiune importantă pentru tratarea durerii sau a febrei la femeile însărcinate. Recomandarea noastră se bazează pe o evaluare riguroasă a datelor științifice disponibile și nu am găsit nicio dovadă conform căreia administrarea paracetamolului în timpul sarcinii ar provoca autism la copii”, a declarat Steffen Thirstrup, director medical al Agenției Europene a Medicamentului (EMA).

Potrivit EMA, datele colectate de la un număr mare de femei însărcinate care au folosit paracetamol nu indică riscuri de malformații la făt sau la nou-născut.

În 2019, instituția a analizat studiile privind dezvoltarea neurologică a copiilor expuși la paracetamol în timpul sarcinii și a concluzionat că rezultatele sunt neconcludente, fără a demonstra o legătură cu tulburările de dezvoltare.

Recomandări pentru gravide

ANM atrage atenția că, la fel ca în cazul oricărui medicament de uz uman, paracetamolul trebuie administrat la cea mai mică doză eficace, pentru cea mai scurtă perioadă și cât mai rar posibil.

Femeile însărcinate care au nelămuriri sunt sfătuite să consulte medicul curant înainte de a lua orice medicament.

Monitorizare permanentă

Atât EMA, cât și autoritățile naționale din UE vor continua să supravegheze siguranța paracetamolului și să evalueze rapid orice date noi care ar putea apărea.

„Vor fi luate măsuri de reglementare, dacă este necesar, pentru a proteja sănătatea publică”, a precizat ANM.

