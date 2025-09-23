Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a făcut luni un anunț spectaculos despre ceea ce el susține că ar fi o cauză a autismului, un anunț care îi îngrijorează pe specialiștii în această tulburare complexă care afectează dezvoltarea neurologică a copiilor.

Donald Trump le-a îndemnat, luni, pe femeile însărcinate să nu mai ia Tylenol, deoarece există o legătură între acest analgezic și dezvoltarea autismului de către copiiI lor. Președintele american a susținut că există comunități și a dat exemplu comunitatea Amish, unde copiii nu sunt vaccinați și nici nu se folosesc medicamente, în care autismul nu există. Donald Trump a spus că Federația pentru Alimente și Medicamente din SUA va notifica doctorii „imediat” că există această legătură între administrarea de Tylenol în timpul sarcinii și diagnosticarea ulterioară a copiilor cu autism, potrivit Antena 3 CNN.

Secretarul american pentru Sănătate, Robert F. Kennedy Jr., a afirmat următoarele:

„Înlocuim cultura instituțională a științei politizate și a corupției cu medicină bazată pe dovezi. Echipele Institutului Național e Sănătate testează acum multiple ipoteze fără nicio limitare”.

Simptomele autismului se pot ameliora cu ajutorul acidului folic

El a anunțat și că Federația pentru Alimente și Medicamente va promova acidul folic drept un supliment care ar putea ameliora simptomele autismului.

„Aștept această întâlnire de 20 de ani. Din anii 2000 rata autismului a crescut cu peste 400% ”, a spus Donald Trump la începutul conferinței sale de presă de la Casa Albă.

„Știi că este ceva artificial. Iau ceva, consumă ceva. Există anumite grupuri de persoane care nu se vaccinează și nu iau medicamente și nu au autism. Vă spune ceva? E o declarație corectă? Bob spune că există anumite studii în rândul populației amish care sugerează acest lucru. El e grijuliu, eu nu sunt așa. La populația amish nu există autism”, a spus Donald Trump.

Președintele american a continuat spunându-le femeilor însărcinate să nu ia Tylenol și să încerce să reziste cât mai mult atunci când au febră.

„Tylenol luat în timpul sarcinii poate fi asociat cu un risc de creștere a autismului. Deci acetaminofenul e de vină și nu e bine să iei Tylenol. O să spun asta pur și simplu.

Se recomandă ca femeile să nu folosească decât limitat Tylenol în sarcină, când e necesar pentru o febră foarte ridicată, atunci când simțiți că nu găsiți o altă soluție. Nu e vorba de un număr mic de cazuri, dacă puteți să rezistați e cel mai bine.

Sigur dacă e o febră periculoasă…medicul trebuie să ia decizia. Nu e bine să se ia Tylenol în sarcină, nici să fie administrat copilului. Ideal, să nu ia deloc, dar dacă nu se poate învinge febra se va administra Tylenol”, a mai spus șeful de stat american.

În anumite părți ale lumii nu există autism

Donald Trump a insistat că există zone în care autismul nu există și a dat exemplul Cubei. „Există un zvon că în Cuba nu există Tylenol pentru că nu au bani. Nu știu dacă e adevărat sau nu. Și la ei nu există autism. La fel și în alte părți ale lumii. Unde nu există Tylenol, nu există autism. Asta spune multe. Viziunea mea e că nu trebuie să luăm Tylenol. Nu există niciun efect negativ să nu iei Tylenol.”

Tylenol este o marcă populară de analgezic vândută în Statele Unite, Canada și alte câteva țări. Ingredientul său activ este acetaminofenul, care în afara Americii de Nord se numește paracetamol.

Președintele american a făcut și declarații confuze despre politica de vaccinare a SUA. El a spus că vrea ca mercurul și aluminiul să fie eliminate din vaccinuri și a recomandat ca imunizările să fie făcute separat, referindu-se la MMRV (vaccinul combinat ROR+varicelă). Donald Trump a mai susținut, de asemenea, că bebelușii nu trebuie să primească vaccinul împotriva Hepatitei B la naștere, ci abia la vârsta de 12 ani, deoarece această boală se transmite prin contact sexual.

