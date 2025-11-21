De către

Meteorologii anunță că temperaturile vor rămâne peste cele obișnuite în intervalul următor, inclusiv în prima săptămână din decembrie.

Abia ulterior valorile termice se vor apropia de mediile climatologice ale perioadei. Prognoza detaliată ANM vizează perioada 24 noiembrie – 22 decembrie.

În prima săptămână analizată, 24 noiembrie – 1 decembrie, temperaturile vor depăși valorile specifice pentru finalul lunii noiembrie în toată țara. Creșterile ușor mai accentuate sunt așteptate în sud-est.

Regimul ploilor va fi peste normal în vest și sud-vest, în timp ce restul regiunilor vor înregistra cantități apropiate de media climatologică.

1 – 8 decembrie: început de lună cu temperaturi ridicate

În prima săptămână din decembrie, temperaturile medii se vor menține ușor peste normalul perioadei pe arii extinse.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele obișnuite doar în sud, iar în celelalte regiuni se conturează un deficit, mai accentuat în vest și nord-vest.

8 – 15 decembrie: valori apropiate de normal și precipitații reduse în nord-vest

În acest interval, temperatura medie a aerului va reveni la niveluri apropiate de media multianuală în toate regiunile.

Ploile vor fi deficitare în nord-vest, dar în restul țării se mențin în limite normale.

15 – 22 decembrie: stabilizare la parametri sezonieri

Pentru ultima săptămână din prognoză, meteorologii estimează temperaturi conforme cu valorile obișnuite ale perioadei în întreaga țară.

Cantitățile de precipitații vor fi, de asemenea, apropiate de mediile normale pentru această dată din an.

