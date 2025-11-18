Administrația Națională de Meteorologie a publicat estimările pentru intervalul 17 noiembrie – 15 decembrie 2025, iar primele săptămâni ale iernii aduc temperaturi mai ridicate decât cele specifice perioadei și precipitații în creștere în mai multe regiuni.
Începem cu perioada 17 – 24 noiembrie, când vom avea parte de temperaturi ridicate și ploi abundente.
În această săptămână, valorile termice vor depăși normele climatologice în toate regiunile, cu o abatere mai mare în sud-est, transmite ANM.
Cantitățile de precipitații vor fi în general excedentare, exceptând nord-estul țării, unde nivelul estimat rămâne apropiat de normal.
24 noiembrie – 1 decembrie: mai cald decât de obicei, ploi în toată țara
Temperaturile medii vor continua să fie peste nivelul obișnuit al perioadei, în special în zonele estice.
Precipitațiile vor depăși valorile normale în toate regiunile, cele mai mari acumulări fiind prognozate în sud-vest.
1 – 8 decembrie: valori normale pentru început de iarnă
În prima săptămână din decembrie, temperatura medie a aerului se va situa în limitele specifice intervalului, la nivel național.
Regimul pluviometric va fi, de asemenea, apropiat de normal pe întreg teritoriul României.
8 – 15 decembrie: ușoară încălzire și precipitații normale
Ultima săptămână analizată aduce temperaturi ușor peste cele obișnuite, în toate regiunile.
În privința ploilor, cantitățile estimate rămân apropiate de mediile climatologice ale perioadei.
