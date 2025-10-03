De către

Datele Institutului Național de Statistică, centralizate de Ziarul Financiar, arată că România avea în iunie 2025 aproximativ 5,17 milioane de salariați, cu doar 0,4% mai mult față de aceeași lună a anului 2024.

Creșterea modestă a numărului de salariați indică mai degrabă stagnare decât expansiune, comparativ cu anii anteriori, când rata de creștere depășea frecvent 1%.

Niciun județ nu a înregistrat o creștere anuală de peste 2%. Cea mai mare expansiune a fost raportată în Ilfov și Dolj, cu 1,8%, în timp ce 11 județe au avut avansuri sub 1%.

Bucureștiul rămâne centrul pieței muncii, cu peste 1,1 milioane de angajați, însă creșterea anuală se situează la doar 1,1%.

Piața muncii, favorabilă angajatorilor

„Ne obișnuisem ca piața recrutării să aparțină candidaților, dar în 2025, piața aparține clar angajatorilor“, subliniază analiza ZF.

Înghețarea angajărilor și prudența companiilor se reflectă astfel în statisticile oficiale.

România are mai mulți salariați decât anul trecut, însă ritmul de creștere rămâne foarte redus, ceea ce indică o temperare semnificativă a expansiunii forței de muncă în prima jumătate a anului 2025.

