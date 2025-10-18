Andrei Rațiu rămâne la Rayo Vallecano! Fundașul român va semna un nou contract de un milion de euro pe sezon

Internaționalul român a decis să continue în La Liga, deși a avut oferte importante din Premier League.

Andrei Rațiu, fundașul dreapta al echipei Rayo Vallecano și titular constant în naționala României, a luat decizia finală privind viitorul său. Jucătorul de 27 de ani va continua în Spania, după ce a acceptat propunerea de prelungire a contractului cu formația din La Liga.

Conform informațiilor publicate de Digi Sport, noul acord îl va ține pe Rațiu la Vallecano până în 2029, iar salariul său va fi mărit semnificativ, ajungând la un milion de euro pe sezon. Cu această sumă, internaționalul român va deveni cel mai bine plătit jucător al echipei, depășind toți colegii săi din lot.

În prezent, Rațiu câștiga aproximativ 700.000 de euro pe an, un salariu care îl plasa abia pe locul 12 în ierarhia internă a clubului.

Rayo a refuzat 18 milioane de euro de la Wolverhampton

Decizia fundașului vine după o vară agitată, în care numele său a fost vehiculat în mai multe transferuri. Potrivit publicației Mundo Deportivo, echipa engleză Wolverhampton Wanderers a făcut o ofertă de 18 milioane de euro pentru transferul lui Rațiu, însă Rayo Vallecano a refuzat propunerea, considerând că suma este insuficientă.

Conducerea clubului din Madrid a transmis că ar fi dispusă să-l lase să plece doar dacă ar fi achitată clauza de reziliere de 25 de milioane de euro, o valoare care confirmă importanța jucătorului pentru proiectul sportiv al echipei.

Rayo Vallecano ocupă în prezent locul 14 în La Liga, cu 8 puncte adunate în 8 etape, și este implicată și în UEFA Conference League, unde a început competiția cu o victorie împotriva lui Shkendija.

Andrei Rațiu a devenit în ultimele sezoane unul dintre cei mai constanți jucători români din campionatul Spaniei, fiind apreciat pentru viteza, agresivitatea și disponibilitatea sa de efort. Noua înțelegere confirmă încrederea totală pe care clubul o are în fundașul român, care rămâne o piesă esențială în defensiva madrilenilor.

