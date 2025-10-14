Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) trece la o nouă etapă în combaterea evaziunii fiscale și a datoriilor istorice. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat marți înființarea unei Divizii de Operațiuni Speciale, structură dedicată investigării „zonelor cu potenţial ridicat de fraudă şi evaziune fiscală”.

Noua unitate va viza în special marii datornici și contribuabilii cu restanțe eșalonate de ani de zile, ale căror dosare au stagnat prea mult timp.

Într-un clip video publicat pe pagina sa de Facebook, ministrul a explicat obiectivele acestei noi structuri:

„Am dispus înfiinţarea unei divizii de Operaţiuni Speciale care a început să investigheze zonele cu potenţial ridicat de fraudă şi evaziune fiscală. Îi vizează pe marii datornici, pe cei cu datorii eşalonate ani de zile şi vizează şi aceste mari dosare care au trenat foarte mult timp”, a declarat Alexandru Nazare.

Oficialul a subliniat că aceasta este „direcţia principală” a activității din prezent, adăugând că eforturile sunt concentrate pe sectoarele vulnerabile și predispuse la fraudă.

O echipă mixtă, cu oameni „motivați și experimentați”

Ministrul a explicat că noua divizie a fost creată împreună cu noul președinte al ANAF, Adrian Nica, și include specialiști cu experiență din cadrul instituției.

„O parte dintre aceştia fac parte din noul grup de lucru pentru Operaţiuni Speciale, format împreună cu noul preşedinte ANAF, Adrian Nica. Această Divizie Specială are un mandat clar: să investigheze marile dosare care au trenat ani la rând şi să se concentreze pe sectoarele cu risc ridicat de evaziune şi fraudă fiscală. Primele rezultate sunt deja vizibile în spaţiul public şi confirmă că direcţia este corectă”, a declarat Nazare.

Totodată, ministrul a ținut să remarce profesionalismul personalului ANAF:

„În interiorul ANAF lucrează numeroşi oameni de calitate, specialişti experimentaţi, motivaţi şi dornici să restabilească încrederea publică în instituţie”.

„România are nevoie de o administrație fiscală modernă”

Alexandru Nazare a mai adăugat că digitalizarea și schimbarea de atitudine vor aduce rezultate durabile, în pofida criticilor din spațiul public.

„Acestea nu fac decât să confirme că facem ceea ce trebuia făcut demult. România are nevoie de o administraţie fiscală modernă, corectă şi eficientă. Iar acest proces a început”, a conchis ministrul.

