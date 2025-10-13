ANAF avertizează: o nouă campanie de emailuri false lovește contribuabilii din România

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a emis un avertisment de urgență privind o nouă tentativă de fraudă informatică, desfășurată prin intermediul emailurilor false transmise în numele instituției.

Mesajele frauduloase sunt trimise de la adresa ion@impal.ro și pretind că provin de la ANAF, avertizând contribuabilii cu privire la „posibile neregularități identificate în declarațiile fiscale depuse”.

Potrivit comunicatului oficial, aceste emailuri solicită destinatarilor să urmeze anumiți pași pentru „remedierea situației”, însă scopul real este de a obține date personale, parole sau chiar bani de la contribuabilii mai puțin vigilenți.

Instituția reamintește publicului că nu trimite notificări privind probleme fiscale prin adrese de email externe și că orice comunicare oficială are loc exclusiv prin intermediul platformei Spațiul Privat Virtual (SPV) – serviciul online gratuit și securizat pus la dispoziția cetățenilor.

„Nu deschideți aceste emailuri! Nu accesați documentele anexate sau linkurile din conținut! Nu transmiteți date personale sau bani către conturile menționate!”, avertizează ANAF, subliniind că aceste mesaje fac parte dintr-o campanie de phishing menită să compromită datele financiare ale utilizatorilor.

CITEȘTE ȘI – Atenționare MAE pentru românii care călătoresc în Bulgaria

Specialiștii în securitate cibernetică recomandă ca, în cazul în care ați primit un astfel de email, să nu dați curs solicitărilor și să ștergeți imediat mesajul. Dacă ați accesat deja linkurile sau ați introdus date personale, este important să contactați banca și autoritățile competente cât mai rapid.

ANAF amintește contribuabililor că pentru informații fiscale generale pot apela Call Center-ul instituției la numărul 031.403.91.60, unde pot verifica autenticitatea oricăror comunicări.

Astfel de atacuri informatice devin tot mai frecvente în România, folosind identitatea unor instituții de încredere, precum ANAF, Poșta Română sau diverse bănci, pentru a înșela utilizatorii.

Prin mesaje redactate profesionist și logo-uri copiate fidel, escrocii reușesc adesea să convingă oamenii să își divulge CNP-ul, datele cardului sau parolele de acces.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.