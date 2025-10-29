Oana Gheorghiu a fost numită ieri de către premierul Bolojan în funcția de vicepremier. Funcția rămăsese vacantă după demisia lui Dragoș Anastasiu.

Numirea Oanei Gheorghiu a creat vâlvă în coaliție pe motiv că opiniile sale exprimate împotriva lui Donald Trump pun în pericol relația cu partenerul strategic – SUA. Sorin Grindeanu cerând retragerea Oanei Gheorghiu de către Ilie Bolojan.

Alin Popescu, avocat și fondator al avocat.net ia luat apărarea Oanei Gheorghiu:

”Nu că ar trebui să o apăr eu pe Oana Gheorghiu, dar mi se pare important de spus ceva. O cunosc de aproape 20 de ani, cu mult înainte ca Dăruiește Viață să fie un proiect celebru. O cunosc de pe vremea când făcea lucruri bune pentru alții, deși (aproape) nimeni nu știa asta.



Am sperat, întotdeauna, că astfel de oameni vor ajunge, până la urmă, să fie prețuiți cu adevărat de societatea românească, pentru implicarea, consecvența, încăpățânarea și spiritul lor de luptători pentru cauze care, de regulă, sunt privite de restul lumii ca fiind pierdute.



Dacă ar fi să numesc pe cineva care ar trebui să conducă segmente ale politicilor publice din România, atunci cred că Oana Gheorghiu și Carmen Uscatu, oamenii ce și-au dăruit viața de adult unor cauze extraordinar de utile pentru noi, ceilalți, n-ar trebui să lipsească din această listă.



Pentru că sunt dintre acei puțini oameni care au dăruit, literalmente, ani din viață ca noi, ceilalți, să trăim într-o țară puțin mai decentă.



Chestie rară la oamenii implicați în viața publică / politică de la noi.”

Despre Oana Gheorghiu și Asociația Non Profit Dăruiește Viață

”Sistemul de sănătate românesc este bolnav și are nevoie de terapie intensivă, pe toate planurile: al resurselor și al organizării, al evaluării și recompensării performanței, al accesului la informații, al standardului etic și al optimismului că lucrurile se pot schimba. Am fondat Dăruiește Viață, în 2012, pentru a reforma din temelii sistemul medical românesc. Alături de Carmen Uscatu și Oana Gheorghiu, fondatoarele asociației, s-a alăturat inițiativei, ca Președinte Onorific, Paula Herlo. Hai și tu alături de noi!” – se arată pe site-ul organizației.