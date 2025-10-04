Alfred Simonis anunță că CJ Timiș va cofinanța cu 20 milioane lei continuarea lucrărilor la Arena Eroilor-„Lego” din Timișoara

Consiliul Județean Timiș va cofinanța, cu 20 de milioane de lei, pentru continuarea lucrărilor la Arena Eroilor – cunoscută de timișoreni drept Stadionul „Lego” –, pentru ca proiectul să fie dus la bun sfârșit, a anunțat Alfred Simonis.

Președintele Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis, a făcut anunțul într-o postare pe Facebook: „Consiliul Județean va aloca 20 de milioane de lei pentru continuarea lucrărilor la primul stadion modern pe care îl vom avea la Timișoara, asta până când vom reuși să ridicăm noua arena Dan Păltinișanu”.

„Acest proiect, în care avem o colaborare între Consiliul Judeţean Timiș și Primăria Timișoara, arată că pentru noi interesul comunității primează, că administrațiile locale își pot uni forțele indiferent de culoarea politică”, a mai spus Simonis pe Facebook.

Pe lângă investiția în Arena Eroilor, Consiliul Județean Timiș și Primăria Timișoara, împreună cu Universitatea Politehnica, dezvoltă încă două proiecte importante pentru sportul timișean: Asociația Club Sportiv Știința Poli Timișoara și continuarea lucrărilor la mica polivalentă, sala de pe strada Podeanu.

„Trebuie să înțelegem că atunci când vorbim despre interesele Timișului nu e importantă politica, ci rezultatele. Asta este direcția în care trebuie să mergem pentru ca Timișoara și județul Timiș să câștige”, a conchis Simonis.

