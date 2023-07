Alexandru Rafila cere demiterea managerului Spitalului Municipal din Urziceni: „Este morală şi potrivită”

După cazul șocant petrecut la Spitalul Municipal din Urziceni, unde o femeie a născut în stradă, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a cerut demiterea managerului de către primarul oraşului, spunând că măsura este morală şi potrivită.

„Cred că demisia de onoare sau o demitere a managerului acestei unităţi medicale de către primarul din Urziceni ca urmare a acestui eveniment scandalos este şi morală şi potrivită”, a afirmat Rafila.

El a subliniat că principiul care ar trebui să guverneze tot personalul medical ar trebui să fie cel al empatiei şi responsabilităţii faţă de oameni.

„Aş vrea să discut despre un principiu pe care nu o să putem să îl modificăm indiferent câte sancţiuni vom da. Este vorba despre principiul care ar trebui să guverneze tot personalul medical – cel al umanităţii, al empatiei, al responsabilităţii în faţa unui om care are nevoie de ajutor. Nu discutăm despre calificarea profesională a celui care este de gardă, ci discutăm despre un personal medical care trebuie să fie cu grijă pentru pacienţi, să vadă ce probleme are pacientul, să încerce să îl ajute, nicidecum să îl îndrume spre ieşirea din spital ca să îl preia o ambulanţă. (…) Fac un apel public şi aş vrea să facem toţi acest apel de fiecare dată când avem ocazia către întreg personalul medical să acorde asistenţă medicală cu empatie şi grijă tuturor pacienţilor.

(…) Am trimis imediat după ce am aflat ceea ce s-a întâmplat o echipă a Inspecţiei Sanitare de Stat la faţa locului, s-au dat sancţiuni”, a susţinut ministrul Sănătăţii.

Întrebat despre un alt caz petrecut la acceaşi unitate medicală în care o persoană care ar fi fost trimisă acasă a murit a doua zi, ministrul a menţionat că în paralel cu investigaţia Inspecţiei Sanitare de Stat se desfăşoară şi o anchetă a Poliţiei.

„Am auzit de acest al doilea caz. Acolo se desfăşoară nu numai o investigaţie din partea Inspecţiei Sanitare de Stat, se desfăşoară şi o investigaţie din partea Poliţiei şi în momentul în care vom avea mai multe informaţii … Cred că aici este şi o componentă foarte importantă de medicină legală, pentru că un astfel de deces necesită o investigaţie de medicină legală care să precizeze cauzele decesului şi dacă există legătură de cauzalitate între prezentarea în cursul serii la acest spital şi cauza reală a acestui deces. Cu siguranţă, era aceeaşi echipă de gardă, pentru că este un spital mic şi oricum garda nu se schimbă la jumătatea nopţii”, a indicat ministrul Sănătăţii.

El a mai anunţat că se va reintroduce raportarea de două ori pe zi de către spitale către Ministerul Sănătăţii a evenimentelor medicale.

„Reintroducem şi pentru toate spitalele, indiferent de subordonare, raportarea de două ori pe zi către Ministerul Sănătăţii, inclusiv raportare zero a evenimentelor medicale. Ce înseamnă asta? Înseamnă că dacă nu se întâmplă nimic scrii – nu s-a întâmplat nimic. Dar trebuie să îl scrii de două ori pe zi. Acelaşi lucru trebuie să îl facă şi spitalele către Direcţiile de sănătate publică să ştim în timp real”, a transmis Rafila.

