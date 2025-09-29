Alex Băluță, trimis direct la echipa a doua a lui Los Angeles FC! Românul a debutat în SUA după problemele cu viza

Fotbalistul de 32 de ani a bifat primele minute pentru LAFC II, după despărțirea de FCSB.

Alexandru Băluță a debutat oficial în tricoul lui Los Angeles FC, însă nu pentru prima echipă, ci pentru formația secundă. Transferat în vară de clubul american după ce și-a încheiat contractul cu FCSB, românul a întârziat la reunire din cauza unor probleme cu viza și a fost trimis la LAFC II pentru a-și reintra în ritm.

Mijlocașul ofensiv a evoluat în prima repriză a partidei cu St. Louis City 2, încheiată 1-1 după timpul regulamentar și pierdută ulterior la loviturile de departajare. Băluță a fost schimbat la pauză.

Cu o zi înainte, fotbalistul român fusese în lotul primei echipe pentru meciul câștigat cu 3-0, în deplasare, tot împotriva lui St. Louis City, dar nu a fost utilizat. Primele minute bifate în echipa secundă deschid, însă, drumul către debutul oficial în MLS. Presa locală notează că Băluță ar putea prinde primele minute pentru prima echipă pe 6 octombrie, când Los Angeles FC primește vizita celor de la Atlanta United.

Primele impresii ale lui Alex Băluță la Los Angeles

Românul a oferit și primele declarații după ce a ajuns în SUA. „După mult timp sunt aici. Așteptarea a fost lungă, însă s-a meritat. Pentru mine este o plăcere să mă alătur unui club precum acesta. Am vrut să fiu aici cât mai rapid, dar până la urmă totul este bine”, a spus Băluță.

El a adăugat: „Zilele astea au fost foarte bune pentru mine. Încerc să mă adaptez zilnic la ce vrea antrenorul, la vreme, la fusul orar. Nu e ușor, dar sunt sigur că totul va fi bine”.

Alex Băluță are o cotă de piață de 900.000 de euro și se află acum în același vestiar cu nume importante din fotbalul mondial, precum Hugo Lloris și Son Heung-Min. În sezonul trecut, el a adunat 45 de meciuri pentru FCSB, reușind 6 goluri și 5 pase decisive.

