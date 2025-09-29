Alex Băluță, trimis direct la echipa a doua a lui Los Angeles FC! Românul a debutat în SUA după problemele cu viza

Dragos Soneriu
fcsb v olympique lyonnais uefa europa league 2024/25 round of 16 first leg
Nicolas Tagliafico and Alexandru Baluta are in action during the Round of 16 first leg Europa League game between FCSB and Olympique Lyonnais at Arena Nationala in Bucharest, Romania, on March 6, 2025. (Photo by Alex Nicodim/NurPhoto via Getty Images)

Fotbalistul de 32 de ani a bifat primele minute pentru LAFC II, după despărțirea de FCSB.

Alexandru Băluță a debutat oficial în tricoul lui Los Angeles FC, însă nu pentru prima echipă, ci pentru formația secundă. Transferat în vară de clubul american după ce și-a încheiat contractul cu FCSB, românul a întârziat la reunire din cauza unor probleme cu viza și a fost trimis la LAFC II pentru a-și reintra în ritm.

Mijlocașul ofensiv a evoluat în prima repriză a partidei cu St. Louis City 2, încheiată 1-1 după timpul regulamentar și pierdută ulterior la loviturile de departajare. Băluță a fost schimbat la pauză.

Cu o zi înainte, fotbalistul român fusese în lotul primei echipe pentru meciul câștigat cu 3-0, în deplasare, tot împotriva lui St. Louis City, dar nu a fost utilizat. Primele minute bifate în echipa secundă deschid, însă, drumul către debutul oficial în MLS. Presa locală notează că Băluță ar putea prinde primele minute pentru prima echipă pe 6 octombrie, când Los Angeles FC primește vizita celor de la Atlanta United.

Primele impresii ale lui Alex Băluță la Los Angeles

Românul a oferit și primele declarații după ce a ajuns în SUA. „După mult timp sunt aici. Așteptarea a fost lungă, însă s-a meritat. Pentru mine este o plăcere să mă alătur unui club precum acesta. Am vrut să fiu aici cât mai rapid, dar până la urmă totul este bine”, a spus Băluță.

El a adăugat: „Zilele astea au fost foarte bune pentru mine. Încerc să mă adaptez zilnic la ce vrea antrenorul, la vreme, la fusul orar. Nu e ușor, dar sunt sigur că totul va fi bine”.

Alex Băluță are o cotă de piață de 900.000 de euro și se află acum în același vestiar cu nume importante din fotbalul mondial, precum Hugo Lloris și Son Heung-Min. În sezonul trecut, el a adunat 45 de meciuri pentru FCSB, reușind 6 goluri și 5 pase decisive.

