Un nou proiect de lege depus la Senat propune ca aleșii locali să fie suspendați din funcție dacă pe numele lor este emis un ordin de protecție.

Inițiativa aparține mai multor parlamentari USR și are scopul de a completa Codul administrativ cu prevederi privind comportamentele incompatibile cu exercitarea funcției publice.

Potrivit propunerii, „mandatul primarului se suspendă de drept în situaţia emiterii unui ordin de protecţie împotriva sa”.

Instanța care emite ordinul este obligată să comunice de îndată măsura prefectului, care are maximum 48 de ore pentru a constata suspendarea mandatului prin ordin propriu.

Aceeași procedură se va aplica și consilierilor locali și județeni, dacă aceștia au pe numele lor un astfel de ordin.

Cum se aplică măsura

În document se precizează că „reţinerea, dispunerea măsurii arestării preventive, a arestului la domiciliu sau trimiterea în judecată penală a aleşilor locali, emiterea ordinului de protecţie împotriva unui ales local, precum şi faptele săvârşite care au determinat luarea măsurilor se aduc la cunoştinţă atât autorităţii administraţiei publice din care fac parte, cât şi prefectului, în termen de cel mult 24 de ore”.

Această comunicare rapidă are rolul de a asigura transparența și aplicarea imediată a măsurii de suspendare, fără intervenții politice sau administrative.

Lacunele din legislația actuală

Inițiatorii subliniază că, în prezent, Codul administrativ nu conține nicio prevedere care să reglementeze situația în care un ales local are emis un ordin de protecție împotriva sa.

Ei argumentează că „emiterea unui ordin de protecţie reprezintă o măsură judiciară urgent dispusă de o instanţă pentru prevenirea violenţei domestice”, bazată pe „constatarea unor fapte grave – precum violenţă fizică, psihologică, verbală sau ameninţări”.

Astfel de comportamente, explică parlamentarii, sunt incompatibile cu valorile de integritate și conduită morală cerute de lege pentru funcțiile publice.

Impactul asupra administrației locale

Potrivit expunerii de motive, aleșii locali – consilierii, primarii și președinții de consilii județene – au atribuții directe în domenii sensibile, precum protecția socială, sprijinirea victimelor violenței domestice și elaborarea politicilor publice în acest sens.

„Existenţa unui ordin de protecţie emis împotriva unui ales local ridică semne de întrebare privind capacitatea acestuia de a acţiona imparţial şi cu responsabilitate în exercitarea atribuţiilor sale”, notează inițiatorii.

Aceștia mai susțin că menținerea în funcție a unor persoane aflate într-o asemenea situație ar putea afecta credibilitatea administrației publice locale și ar transmite „percepția publică a tolerării unor comportamente incompatibile cu funcția publică”.

Senatul este primul for legislativ sesizat cu acest proiect, urmând ca decizia finală să aparțină Camerei Deputaților.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.