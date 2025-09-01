Alertă WhatsApp! Vulnerabilitate critică poate transforma telefoanele în ținte pentru spyware

WhatsApp a emis o avertizare urgentă pentru utilizatorii de iPhone și Mac, după descoperirea unei vulnerabilități grave exploatate într-o campanie de atacuri cibernetice extrem de sofisticate.

Alertă WhatsApp

Breșa de securitate, identificată ca CVE-2025-55177, permite atacatorilor să trimită un link aparent inofensiv, dar care, odată procesat de dispozitiv, poate instala malware sau spyware fără ca utilizatorul să dea click pe el. Potrivit experților, este vorba despre un „zero-click bug”, adică o vulnerabilitate care infectează automat dispozitivul, expunând mesajele și datele personale.

Amnesty International a confirmat că atacul a vizat zeci de persoane pe parcursul a trei luni, multe dintre ele activând în societatea civilă. În timp ce WhatsApp susține că problema afectează în principal utilizatorii de iOS și macOS, există deja indicii că și telefoanele Android ar fi expuse.

CITEȘTE ȘI – Rusia înlocuiește WhatsApp: aplicația de stat Max devine obligatorie pe toate telefoanele

Meta, compania-mamă a WhatsApp, a trimis notificări personalizate către persoanele posibil vizate, recomandând măsuri drastice de protecție. Printre acestea se numără resetarea completă a telefonului la setările din fabrică, precum și actualizarea aplicației și a sistemului de operare. Versiunile minime recomandate sunt 2.25.21.73 pentru iOS și 2.25.21.78 pentru Mac.

Specialiștii în securitate sugerează, de asemenea, activarea „iOS Lockdown Mode” sau a „Android Advanced Protection Mode”, pentru a bloca tentativele de atac viitoare.

Avertismentul vine într-un context mai larg de creștere a criminalității cibernetice. FBI a semnalat recent că gruparea internațională de hackeri „Scattered Spider” își extinde aria de atac, vizând inclusiv companii aeriene după ce a compromis anterior giganți precum Aflac și retaileri britanici.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.