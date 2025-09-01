Rusia înlocuiește WhatsApp: aplicația de stat Max devine obligatorie pe toate telefoanele

Începând cu 1 septembrie 2025, toate noile smartphone-uri vândute în Rusia trebuie să aibă instalată obligatoriu aplicația de stat Max, o „super-app” destinată să înlocuiască treptat WhatsApp și să centralizeze comunicațiile și serviciile guvernamentale. Lansată în martie, Max permite nu doar schimbul de mesaje și apeluri, ci și accesul la servicii precum semnarea digitală a documentelor, verificarea situației fiscale și solicitarea diverselor acte oficiale, potrivit presei internaționale.

WhatsApp, înlocuit de Max

Decizia vine în contextul unei strategii mai ample de „naționalizare” a internetului rusesc, parte a programului denumit „Web suveran”, care urmărește crearea unor alternative naționale la aplicațiile și platformele occidentale. Anterior, Kremlinul a lansat Runet, rețeaua internă de internet, și Ruwiki, versiunea rusească a Wikipedia, unde sunt promovate exclusiv conținuturi aprobate de autorități.

Până acum, aproximativ 18 milioane de utilizatori au descărcat Max, dar guvernul își propune o adoptare mult mai largă. Noile reguli prevăd că aplicația va fi obligatorie și pentru profesori și elevi în schimburile lor de mesaje. Pentru a încuraja tinerii să renunțe la WhatsApp, Kremlinul a apelat la influencer-i, printre care rapperi și artiști populari, care promovează avantajele Max. Campaniile au avut însă efecte mixte: un videoclip viral în care cântărețul Yegor Krid susține că aplicația funcționează perfect „în mijlocul mării” a stârnit comentarii ironice pe rețelele sociale, iar un alt clip al rapperiței Instasamka a atras atenția asupra calității convorbirilor prin aplicație.

Criticii atrag atenția că Max va permite autorităților ruse să monitorizeze mai ușor comunicațiile și deplasările utilizatorilor. Aplicația face parte dintr-un efort mai amplu de a reduce dependența de tehnologiile occidentale: în prezent, smartphone-urile rusești vin preinstalate cu servicii locale precum Yandex (motor de căutare) și Mail.ru (alternativă la Gmail), iar Max se adaugă acestui ecosistem controlat de stat.

Astfel, Rusia își consolidează controlul asupra internetului intern, vizând nu doar supravegherea populației, ci și promovarea unor alternative naționale la platformele globale, într-un context geopolitic marcat de tensiuni crescânde cu Occidentul.

