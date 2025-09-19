Poliția militară poloneză a anunțat joi că investighează fragmente suspecte, posibil provenite de la o rachetă, găsite în regiunea Lublin, din estul țării.

Obiectul urmează să fie supus unor expertize criminalistice, pentru a stabili originea și tipul acestuia, anunță autoritățile din Polonia.

Descoperirea survine la mai bine de o săptămână după ce Polonia, cu sprijin NATO, a doborât mai multe drone rusești care au intrat în spațiul său aerian, în timp ce Moscova desfășura atacuri asupra Ucrainei.

Context regional tensionat

Polonia a anunțat atunci că spațiul său aerian a fost încălcat, în noaptea de marți spre miercuri, de drone lansate de Rusia.

Kremlinul a negat însă acuzațiile, afirmând că „nu a vizat Polonia”.