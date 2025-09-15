Ofiţerii de securitate au „neutralizat” o dronă deasupra clădirilor guvernamentale din centrul Varşoviei, iar doi cetăţeni belaruşi au fost reţinuţi, a anunţat luni seara premierul polonez Donald Tusk, potrivit Reuters.

„Chiar acum, Serviciul de Protecţie de Stat a neutralizat o dronă care opera deasupra clădirilor guvernamentale. Doi cetăţeni belaruşi au fost reţinuţi. Poliţia investighează circumstanţele incidentului”, a scris premierul Donald Tusk pe X.

Nu se ştiu deocamdată mai multe detalii.

Incidentul survine în contextul în care Polonia se află în stare de alertă după ce o serie de drone ruseşti au pătruns săptămâna trecută în spaţiul aerian polonez în cadrul unei incursiuni de o amploare fără precedent.

România condamnă violarea spațiului aerian al Poloniei de către Rusia/Ambasadorul rus la București convocat la MAE

România condamnă violarea spațiului aerian al Poloniei de către drone rusești, incident care a avut loc în noaptea de 9/10 septembrie 2025. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anunțat că l-a convocat joi pe ambasadorul Federației Ruse la București pentru a transmite poziția fermă a României privind gravitatea situației.



Potrivit MAE, partea română a subliniat că incidentul reprezintă „o escaladare fără precedent” și o amenințare directă la adresa securității cetățenilor unui stat aliat NATO și partener strategic al României. Ministerul a evidențiat implicațiile grave asupra stabilității regionale și asupra securității europene, generate de acțiunile militare ale Federației Ruse.

