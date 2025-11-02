Duminică a debutat oficial perioada electorală pentru alegerile locale parţiale din 7 decembrie 2025, care vor avea loc în Bucureşti, în judeţul Buzău şi în 12 localităţi din alte 10 judeţe.
Cetăţenii sunt chemaţi la urne pentru a-şi alege primarul general al Capitalei, preşedintele Consiliului Judeţean Buzău, precum şi primarii din localităţile: Remetea (Bihor), Mihai Eminescu (Botoşani), Marga (Caraş-Severin), Dobromir şi Lumina (Constanţa), Găeşti (Dâmboviţa), Sopot (Dolj), Valea Ciorii (Ialomiţa), Vânători (Iaşi), Poienile de sub Munte şi Şieu (Maramureş), respectiv Cârţa (Sibiu).
Calendarul electoral: de la depunerea candidaturilor la ziua votului
Potrivit Autorităţii Electorale Permanente (AEP), principalele repere ale procesului electoral sunt următoarele:
- 11 noiembrie – începe depunerea candidaturilor pentru funcţiile de primar în cele 12 localităţi vizate;
- 12 noiembrie – începe depunerea candidaturilor pentru funcţiile de primar general al municipiului Bucureşti şi preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău;
- 16 noiembrie – termen-limită pentru înregistrarea alianţelor electorale şi comunicarea semnelor electorale către birourile judeţene şi municipale;
- 17 noiembrie – se încheie perioada de depunere a candidaturilor;
- 22 noiembrie – debutul campaniei electorale;
- 23 noiembrie – candidaturile rămân definitive;
- 2 decembrie – termen-limită pentru tipărirea buletinelor de vot şi desemnarea preşedinţilor birourilor secţiilor de votare;
- 6 decembrie, ora 7:00 – încheierea campaniei electorale;
- 7 decembrie, între orele 7:00 și 21:00 – ziua votării.
