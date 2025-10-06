Republica Moldova ar putea avea, în mai puțin de două luni de la scrutin, un Parlament complet constituit și un Guvern legitim

Comisia Electorală Centrală (CEC) a Republicii Moldova a anunțat, duminică, validarea rezultatelor scrutinului parlamentar din 28 septembrie, un pas esențial în formarea noului legislativ. Hotărârea CEC va fi înaintată Curții Constituționale, care are sarcina de a confirma rezultatele și mandatele celor aleși, relatează newsmaker.md.

La urne s-au prezentat 1.609.579 de cetățeni, ceea ce reprezintă o rată de participare de 52,24%. Dintre aceștia, 1.578.722 de voturi au fost considerate valabil exprimate.

Distribuția celor 101 mandate din Parlament arată o majoritate confortabilă pentru Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), care a obținut 55 de locuri. Blocul „Patriotic” a câștigat 26 de mandate, Blocul „Alternativa” – 8, „Partidul Nostru” – 6, iar Partidul „Democrația Acasă” – tot 6.

Ca număr de voturi, PAS a înregistrat 792.557 de sufragii, fiind urmat de Blocul „Patriotic” cu 381.984. Blocul „Alternativa” a strâns 125.706 voturi, „Partidul Nostru” – 97.852, iar Partidul „Democrația Acasă” – 88.679.

Conform legislației, Curtea Constituțională are la dispoziție zece zile pentru a valida sau invalida scrutinul și mandatele deputaților. Ulterior, decizia va fi publicată în Monitorul Oficial în cel mult două zile.

Noul Parlament va fi convocat de șeful statului în termen de 30 de zile de la data alegerilor. În cadrul ședinței de constituire, Curtea Constituțională va prezenta raportul, iar legislativul va deveni oficial funcțional. Urmează alegerea conducerii, președintele Parlamentului, vicepreședinții și Biroul permanent, precum și formarea fracțiunilor parlamentare, proces care trebuie încheiat în cel mult zece zile.

Pasul final este desemnarea unui prim-ministru, care are 15 zile, pentru a-și prezenta echipa și programul de guvernare în fața deputaților. Dacă obține sprijinul majorității, noul Executiv este învestit, iar miniștrii depun jurământul în termen de două săptămâni.

Astfel, Republica Moldova ar putea avea, în mai puțin de două luni de la scrutin, un Parlament complet constituit și un Guvern legitim.

