Aitana Bonmati, în istoria fotbalului! Spaniola a câștigat al treilea Balon de Aur consecutiv și a transmis un discurs emoționant

Jucătoarea Barcelonei a fost desemnată cea mai bună fotbalistă din lume pentru al treilea an la rând, intrând într-un club select al marilor legende.

Aitana Bonmati a reușit o performanță istorică la gala Balonului de Aur 2025 desfășurată luni seară la Paris. Spaniola a cucerit pentru al treilea an consecutiv trofeul decernat de France Football, după succesele din 2023 și 2024, consolidându-și statutul de cea mai valoroasă jucătoare din fotbalul mondial.

Bonmati le-a devansat în anchetă pe compatrioata Mariona Caldentey și pe englezoaica Alessia Russo, jucătoare care au câștigat Liga Campionilor alături de Arsenal. Cu acest nou succes, coordonatoarea de joc a Barcelonei a devenit cea mai titrată jucătoare din istoria Balonului de Aur și una dintre puținele personalități ale fotbalului care au ridicat de trei ori acest premiu, alăturându-se numelor legendare Johan Cruyff, Michel Platini și Marco Van Basten.

„Fotbalul recunoaște talentul”

În discursul său de la Paris, Bonmati a pus accentul pe identitatea stilului spaniol și pe importanța tradiției de la FC Barcelona:

„În Spania, la Barca și la echipa națională, avem un stil de fotbal unic și recognoscibil: să jucăm cu mingea, să avem posesia pentru a ataca. Toată lumea știe asta, iar asta ne identifică și ne face diferiți. Fotbalul recunoaște talentul și cunoștințele, magia, iar în Spania există din plin.”

Ea a vorbit și despre forța generației din care face parte, capabilă să ajungă constant în fazele finale ale marilor competiții:

„Am pierdut două finale, dar am ajuns în două finale. Este ceva neobișnuit și pentru a face asta trebuie să câștigi multe meciuri și cred că și asta contează. Generația noastră este obișnuită să ajungă în finală.”

De asemenea, Bonmati s-a declarat mândră că aparține unei școli fotbalistice ce unește principiile jocului atât la masculin, cât și la feminin:

„Sunt mândră să fac parte din această generație de fotbaliști, atât bărbați, cât și femei, pentru că la FC Barcelona stilul este același și încercăm să-l transmitem tuturor.”

Performanța sa o apropie de cei mai mari fotbaliști din istorie. Doar Cristiano Ronaldo, cu cinci trofee, și Lionel Messi, recordman cu opt, o depășesc. Mai mult, Bonmati a câștigat cele trei distincții consecutive, performanță reușită în trecut doar de Michel Platini și Lionel Messi, argentinianul având chiar patru la rând.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!